Google neden siyah? Android telefonlarda uygulama renkleri değişti

Android işletim sisteminin sahibi Google milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren köklü bir değişiklik gerçekleştirdi. Google tarafından gerçekleştirilen değişikliğin ardından Google neden siyah sorusu gündeme geldi. Kullanıcılar 15 Ekim 2025 Perşembe gününden itibaren Google simgesinin neden siyaha döndüğünü merak ediyor.

GOOGLE NEDEN SİYAH?

Google yeni karar ile birlikte artık uygulamalar için "temalı simge desteği" eklemeyi zorunlu kıldı. Bu kapsamda koyu tema rengini kullanıyorsanız, Google uygulama rengi de otomatik olarak siyaha dönüşüyor.

Kullanıcının duvar kağıdı ve renk temasına göre artık uygulamalar otomatik olarak uyum sağlıyor. Google'ın "temalı simgeler" özelliği Android 13 işletim sisteminden beri bulunuyor. Ancak bu özellik isteğe bağlı bir şekilde kullanılıyordu. Google artık bu özettliği zorunlu hale getirdi.

UYGULAMALARIN SİMGESİ NEDEN SİYAH OLDU ANDROİD?

Google'ın getirdiği "temalı simge desteği" özelliği artık bütün uygulamalar için zorunlu hale geldi. Bu kapsamda uygulamasında temalı simge özelliği bulunmayan geliştiricilerin, uygulamaları Google Play Store'dan kaldırılacak. Google bu değişiklik ile birlikte Andorid kullanıcılarına daha düzenli, sade ve kişisel bir arayüz sunmayı hedefliyor.