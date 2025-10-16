Menü Kapat
Hava Durumu
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Google neden siyah? Android telefonlarda uygulama renkleri değişti

15 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla Android kullanıcılar, telefonlarında Google simgesinin siyah olduğunu fark etti. Bu değişikliğin ardından Google neden siyah sorusu gündeme geldi. Google tarafından açıklanan bilgilere göre diğer uygulamaların da simgesi siyah olacak.

Google neden siyah? Android telefonlarda uygulama renkleri değişti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 09:20

işletim sisteminin sahibi milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren köklü bir değişiklik gerçekleştirdi. Google tarafından gerçekleştirilen değişikliğin ardından Google neden siyah sorusu gündeme geldi. Kullanıcılar 15 Ekim 2025 Perşembe gününden itibaren Google simgesinin neden siyaha döndüğünü merak ediyor.

Google neden siyah? Android telefonlarda uygulama renkleri değişti

GOOGLE NEDEN SİYAH?

Google yeni karar ile birlikte artık uygulamalar için "temalı simge desteği" eklemeyi zorunlu kıldı. Bu kapsamda koyu tema rengini kullanıyorsanız, Google uygulama rengi de otomatik olarak siyaha dönüşüyor.

Kullanıcının duvar kağıdı ve renk temasına göre artık uygulamalar otomatik olarak uyum sağlıyor. Google'ın "temalı simgeler" özelliği Android 13 işletim sisteminden beri bulunuyor. Ancak bu özellik isteğe bağlı bir şekilde kullanılıyordu. Google artık bu özettliği zorunlu hale getirdi.

Google neden siyah? Android telefonlarda uygulama renkleri değişti

UYGULAMALARIN SİMGESİ NEDEN SİYAH OLDU ANDROİD?

Google'ın getirdiği "temalı simge desteği" özelliği artık bütün uygulamalar için zorunlu hale geldi. Bu kapsamda uygulamasında temalı simge özelliği bulunmayan geliştiricilerin, uygulamaları Google Play Store'dan kaldırılacak. Google bu değişiklik ile birlikte Andorid kullanıcılarına daha düzenli, sade ve kişisel bir arayüz sunmayı hedefliyor.

