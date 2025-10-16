Fitch Ratings'ten çarpıcı Türkiye tahmini!

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten Türkiye ekonomisine yönelik dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Fitch, Türkiye'nin notlarının, "düşük devlet borcu, dış finansmana erişimi sürdürme geçmişi, dirençli bankacılık sektörü ve oldukça yüksek kişi başına GSYİH" ile desteklendiğini belirtti.

Değerlendirmede, Türkiye'nin brüt uluslararası rezervlerinin eylül sonu itibarıyla 184 milyar dolara yükseldiği de hatırlatılırken, enflasyonun 2025 sonunda yüzde 28'e, 2026 sonunda yüzde 21'e gerileyeceği tahmini değişmedi. Fitch, reel faiz oranının da 2026 sonunda yüzde 3'e ineceğini tahmin etti.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ DEĞİŞTİ

Fitch, Türkiye'de büyüme tahminini 2025 ve 2026 için yüzde 3,5, 2027 için yüzde 4,2 olarak öngördü.

Fitch, 2027'de seçim öncesi politika gevşemesinin mümkün olduğunu ancak yüksek negatif reel faiz oranlarına dönüş beklenmediğini ifade etti.

DOLAR/TL TAHMİNİ

Raporda, dolar/TL paritesi için 2027 sonu tahmini de 53 olarak belirtildi.