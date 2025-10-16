5G hangi illerde kullanılacak? Aşamalı olarak geçiş yapılacak

5G teknolojisi için bekleyiş sürerken ihale tarihi de belli oldu. Ultra düşük gecikmelerle gerçek zamanlı uygulamaların mümkün hale gelecek.

5G HANGİ İLLERDE OLACAK?

5G'ye geçisin bölge bölge olacağını bildiren Uraloğlu, "Kapsama süreci, tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde bir yıl, belki birazcık fazla olacak. Çünkü sahada ciddi miktarda donanımın yerleştirilmesi, değiştirilmesi süreci gerçekleşecek. Bakanlık olarak hizmetin en iyi kalitede, en yaygın şekilde olması bizim için birinci öncelik. 5G ihalesinden kamuya alacağımız pay 2 milyar 125 milyon dolar olacak, bu bizim başlangıcımız. Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak. Üç operatörümüz var, orada yiğitliklerini göreceğiz. Ona göre rakamı sizlerle beraber takip edeceğiz." dedi.

5G İHALESİ NE ZAMAN 2025?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Biz öncesinde bu hizmeti Türkiye'de deneyimledik. İstanbul Havalimanı'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, dört büyük kulübümüzün stadyumlarında denedik. Özellikle üretim tesislerine yönelik toplam 41 alanda deneme izinleri verdik. Yarın ihalesi olacak ve Nisan 2026'nın hemen başında ilk sinyalleri almaya başlayacağız." ifadelerini kullanarak tarihi duyurdu. Açıklamalara göre 5G teknolojisi için yapılacak olan ihale, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda saat 10.30'da gerçekleşecek.

5G NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

5G hizmetlerinin Türkiye'de halihazırda belirli alanlarda denendiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "16 Ekim'de gerçekleştireceğimiz 5G ihalesine üç mobil şebeke işletmecimiz katılabilecek. Bu ihalenin ardından, işletmecilerimiz 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacak. Yerli üretimi önceleyen, rekabeti teşvik eden ve teknolojik sıçramayı hedefleyen bu süreçle birlikte Türkiye'nin dijital geleceğini inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı. Buna göre 5G teknolojisi 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren sunulacak.

5G DESTEKLEYEN TELEFONLAR LİSTESİ

Yeni gelecek olan teknoloji 5G'yi destekleyen bazı telefonlar şöyle:

Apple iPhone 12

Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 14 Pro Max

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy M23

Samsung Galaxy S22 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi Mi 10T