15°
Titan denizaltı faciasındaki skandal raporla ortaya çıktı: İşte ölüme götüren neden

Titanik gemisinin enkazını görmek için Atlas Okyanusu'nun derinliklerine inen Titan denizaltı için son rapor açıklandı. Rapora göre, 5 kişiyi taşıyan denizaltının patlamasının nedeni, hatalı mühendislik olarak kayıtlara geçti.

Titan denizaltı faciasındaki skandal raporla ortaya çıktı: İşte ölüme götüren neden
16.10.2025
saat ikonu 11:08
16.10.2025
saat ikonu 11:08

Atlas Okyanusu'nda 1912 yılında batan Titanik gemisinin enkazını görmek için Titan denizaltıyla daldıkları sırada ölen 5 kişi için nihai rapor sunuldu. Amerikan Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), denizaltının patlamasının nedeninin hatalı mühendislik olduğunu açıkladı.

Titan denizaltı faciasındaki skandal raporla ortaya çıktı: İşte ölüme götüren neden

YETERİNCE TEST EDİLMEDİ!

CNN International'ın haberine göre, Titan'ın hatalı mühendisliğinin ''Birçok anomali içeren ve gerekli mukavemet ve dayanıklılık gereksinimlerini karşılamayan bir karbon fiber kompozit basınçlı kap yapımına yol açtığı'' bildirildi. Ayrıca Titan denizaltının yeterince test edilmediği ve gerçek dayanıklılığının bilinmediği ortaya çıktı.

şirketinin acil durum müdahalesi için standart kılavuzu izlememiş olmasına da dikkat çekildi. Eğer bu yapılmış olsaydı Titan daha erken bulunabilirdi.

Titan denizaltı faciasındaki skandal raporla ortaya çıktı: İşte ölüme götüren neden

TİTAN FACİASINDA NELER OLMUŞTU?

Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Titan denizaltı faciasındaki skandal raporla ortaya çıktı: İşte ölüme götüren neden

Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü.

Titan denizaltı faciasındaki skandal raporla ortaya çıktı: İşte ölüme götüren neden

Titan'ın yüzeye çıkarılan ilk parçalarında insan kalıntısı bulunmuştu. ABD ve Kanada, seferi sırasından kaybolan Titan denizaltısının patlamasıyla ilgili 24 Haziran'da soruşturma başlatmıştı.

