Titanik gezisi faciaya dönüşmüştü: Titan denizaltısının tüylerinizi ürpertecek patlama sesi paylaşıldı
2023 yılının haziran ayında tüm dünyayı derinden sarsan OceanGate faciası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. OceanGate şirketinin Titan denizaltısıyla Titanik enkazına düzenlediği keşif gezisi, feci bir şekilde sonuçlandı ve su altındaki infilak nedeniyle denizaltıda bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.
TİTAN DENİZALTISININ SON ANLARI KAYDEDİLDİ
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Titan'a ait yeni kayıtları paylaştı. Bu kayıtlar arasında, Titan denizaltısının infilak ettiği anı içeren ses kaydı da bulunuyor. Denizaltının patlamadan önceki son anlarına ait ürkütücü sesler duyulabiliyor. 6. saniyeden itibaren başlayan gümbürtü, su altındaki yüksek basınçlı ortamda gerçekleşen yıkıcı patlamanın bir kanıtı niteliğinde.
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Sıkça Sorulan Sorular
OceanGate faciasında kimler öldü?
OceanGate faciasında, şirketin CEO'su Stockton Rush, Fransız Titanik uzmanı Paul-Henri Nargeolet, İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ile 19 yaşındaki oğlu Suleiman hayatını kaybetti.
Titan denizaltısı neden battı?
ABD Sahil Güvenlik yetkililerine göre, Titan denizaltısındaki basınç kaybından kaynaklanan patlama sonucu aracın içinde bulunan kişiler öldü.