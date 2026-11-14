Türkiye'de son dönemde yaşanan ani sıcaklık değişimleri, kuvvetli yağışlar ve fırtınalar gündemdeki yerini koruyor. Bir gün soğuk, ertesi gün sıcak havanın etkili olmasının nedenleri merak edilirken iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, TGRT Haber canlı yayında dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. 1877 yılından bu yana ilk kez bu ölçekte bir Mega El Nino yaşandığını söyleye Yaşar, "Daha yağışlar devam edecek" diyerek önümüzdeki döneme dikkat çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İklim profesöründen 'Mega El Nino' uyarısı! 149 yıl sonra bir ilk: 2037'ye kadar devam edecek İklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, Türkiye'deki ani sıcaklık değişimleri, kuvvetli yağışlar ve fırtınaların nedenlerini 1877'den beri ilk kez yaşanan bir 'Mega El Nino'ya bağlıyor ve gelecek yıllarda da yağışlı bir dönemin devam edeceğini belirtiyor. Türkiye, 1877'den bu yana ilk kez bu ölçekte bir 'Mega El Nino' yaşıyor. Prof. Dr. Yaşar, 2026'nın bol yağışlı ve selli bir yıl olacağını ve bunun deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olmasından kaynaklandığını belirtiyor. İstanbul'da son yaşanan yağışların olağanüstü seviyede olduğunu, bir günde düşen yağış miktarının kasım ayı ortalamasını aştığını ifade ediyor. Türkiye'nin 2036-2037'ye kadar yağışlı bir döneme girdiği ve bu sürede yağışların ortalamalarda veya üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Sel ve taşkınların insan kaynaklı hatalar, özellikle dere yataklarındaki yapılaşma nedeniyle arttığı vurgulanıyor.

"2026 BOL YAĞIŞLI VE SELLİ BİR YIL OLACAK DEMİŞTİK"

2025 yılında yaptığı tahminleri hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, 2026 yılı için kuvvetli yağış ve sel uyarısında bulunduğunu söyledi.

Yaşar, "Geçen sene 2025 yılında dedik ki artık 2026 bol yağışlı ve selli bir yıl olmaya aday. Hatta muhabir arkadaşlara 'Can yeleksiz çıkmayın' diye espri yaptım. 2026 gerçekten tüm zamanların rekorlarını kırarak gidiyor. Çünkü deniz suyu çok çok sıcak" ifadelerini kullandı.

"MEGA EL NİNO'NUN TAM ORTASINDAYIZ"

Pasifik Okyanusu'ndaki sıcaklık değişimlerine dikkat çeken Yaşar, dünyanın güçlü bir El Nino döneminden geçtiğini ileri sürdü.

Yaşar, "Mega El Nino'nun tam ortasındayız şu anda. En son 1877 yılında oluşan bir olay bu. 140 yıl sonra ilk defa oluşuyor" dedi.

Deniz suyu sıcaklıklarının artmasının atmosferdeki nem miktarını ve yağışları etkilediğini belirten Yaşar, 2023 yılında yaşanan El Nino döneminde de Türkiye'nin yüksek miktarda yağış aldığını ifade etti.

İSTANBUL'DAKİ YAĞIŞLARA DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul'da yaşanan şiddetli yağışlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yaşar, kentte olağanüstü yağış miktarlarına ulaşıldığını öne sürdü.

"Ben böyle bir yağış görmedim İstanbul'da. Tarihte de sanırım çok nadirdir" diyen Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'a ekim, kasım ve aralık aylarında ortalama toplam 244 kilogram yağış düşer. Bir günde 272 kilogram düştü. Yani bütün rekorları altüst etti. Daha yağışlar devam edecek."

Yaşar, Dünya Meteoroloji Örgütünün verilerine atıfta bulunarak kasım ve aralık aylarında da yağışların devam edeceğini savundu.

"2036-2037'YE KADAR YAĞIŞLI DÖNEM DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin uzun süreli yağışlı bir döneme girdiğini öne süren Prof. Dr. Doğan Yaşar, gelecek yıllara ilişkin tahminlerini de paylaştı.

Yaşar, "2025'te dedik ki artık yağışlı döneme giriyoruz. Bundan sonra 2036-2037'lere kadar yağışların en az 7-8 yılı ortalamalarda ya da ortalamaların üzerinde olacaktır. Ve olacaktır da zaten" ifadelerini kullandı.

Daha önce kuraklık dönemlerine ilişkin tahminlerde bulunduğunu da hatırlatan Yaşar, 2020 yılında belediye başkanlarına mektup göndererek kuraklığa karşı alternatif planlar hazırlanması gerektiğini söylediğini belirtti.

"YANLIŞ YERLERE BİNA YAPIYORUZ, SONRA İKLİMİ SUÇLUYORUZ"

Sel ve taşkınların yol açtığı zararlarda insan kaynaklı hataların önemli rol oynadığını vurgulayan Yaşar, özellikle dere yataklarındaki yapılaşmaya dikkat çekti.

Yaşar, "Biz insanlar kirletiyoruz ve olmadık yerlere bina yapıyoruz. Sel yataklarına binalar yapıyoruz ve ardından da iklimleri suçluyoruz" dedi.

Konya'daki obruk oluşumları ve Göller Bölgesi'ndeki su sorunlarına da değinen Yaşar, yanlış tarım ürün desenlerinin ve su kullanımının çevresel sorunları ağırlaştırdığını savundu.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununu da örnek gösteren Yaşar, çevre kirliliği ve insan faaliyetlerinin etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

COP31 İÇİN SU VE TARIM VURGUSU

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne de değinen Prof. Dr. Yaşar, su, tarım, enerji ve gıda güvenliği konularının önemine dikkat çekti.

Yaşar, "Artık gerçek konular konuşuluyor. Enerji konuşuluyor, su konuşuluyor, tarım konuşuluyor, gıda konuşuluyor. Bütün olaylar bunlar" ifadelerini kullandı.