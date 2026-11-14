14 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında kayıp sürüyor

Altın fiyatlarında aşağı yönlü sert düşüş sürüyor. Hafta boyunca aşağı seyreden çizgi 14 Kasım Cumartesi günü de düşüşle başladı. eki gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları ve alış-satış rakamları.