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14 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında kayıp sürüyor

KAYNAK:
Haber Merkezi
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GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 08:12
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GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 08:36
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14 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında kayıp sürüyor

Altın fiyatlarında aşağı yönlü sert düşüş sürüyor. Hafta boyunca aşağı seyreden çizgi 14 Kasım Cumartesi günü de düşüşle başladı. eki gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları ve alış-satış rakamları.

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14 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında kayıp sürüyor

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.279
SATIŞ: 6.280

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14 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında kayıp sürüyor

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.268,00

SATIŞ: 10.383,00

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14 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında kayıp sürüyor

TAM ALTIN

ALIŞ: 40.498
SATIŞ: 41.298

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14 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında kayıp sürüyor

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 20.562
Yarım Altın Satış: 20.760

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14 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında kayıp sürüyor

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 40.997
SATIŞ: 41.368

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14 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında kayıp sürüyor

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 40.997
SATIŞ: 41.368

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