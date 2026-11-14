14 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında kayıp sürüyor

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İstanbul
Altın fiyatlarında aşağı yönlü sert düşüş sürüyor. Hafta boyunca aşağı seyreden çizgi 14 Kasım Cumartesi günü de düşüşle başladı. eki gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları ve alış-satış rakamları.
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.279
SATIŞ: 6.280
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.268,00
SATIŞ: 10.383,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 40.498
SATIŞ: 41.298
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.562
Yarım Altın Satış: 20.760
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 40.997
SATIŞ: 41.368
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 40.997
SATIŞ: 41.368