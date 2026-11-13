Bartın'da araçlarıyla yolda kalan 2 kadın, polislerin yardıma koşmasıyla yoluna devam ederek evlerine ulaşabildi.

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HABERİN ÖZETİ Polisler yolda kalan 2 kadının aracını tamir etti! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaştı: Yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızırı Bartın'da aracı arızalanarak yolda kalan iki kadına polisler yardım etti. Olay anının görüntüleri İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından paylaşıldı. Çiftçi, polislerin vatandaşlara yardım etmesini takdir ederek, "Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızırı olur." ifadelerini kullandı. Polisler, gece yarısı aracı arızalanan iki kadının lastiğini kendi elleriyle değiştirerek güvenli bir şekilde ailelerine ulaşmalarını sağladı.

Olay anının görüntüleri İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi tarafından paylaşıldı. Paylaşımında, "Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızırı olur." ifadelerini kullanan Çiftçi, şu cümleleri sarf etti:

"Bartın’da gece yarısı aracı arızalanarak yolda kalan iki hanım kardeşimizin imdadına kahraman polisimiz yetişti. Kendi elleriyle aracın lastiğini değiştirip vatandaşlarımızı sağ salim ailelerine kavuşturdu.

"ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Vazifeyi vicdani bir mesuliyet olarak gören bu asil duruşunuz için, polis kardeşlerimin her birine yürekten teşekkür ediyorum. Türk Polisi’nin mayasında merhamet, duruşunda yiğitlik vardır! Gecenin en ıssız saatinde bile vatandaşını sahipsiz bırakmaz; darda kalana hızır, yolda kalana can yoldaşı olur. Allah ayağınıza taş değdirmesin, var olun."

https://x.com/mustafaciftcitr/status/2121296038049030360