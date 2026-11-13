Polisler yolda kalan 2 kadının aracını tamir etti! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaştı: Yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızırı

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İstanbul
Bartın'da araçlarıyla yolda kalan 2 kadın, polislerin yardıma koşmasıyla yoluna devam ederek evlerine ulaşabildi.
Olay anının görüntüleri İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi tarafından paylaşıldı. Paylaşımında, "Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızırı olur." ifadelerini kullanan Çiftçi, şu cümleleri sarf etti:
"Bartın’da gece yarısı aracı arızalanarak yolda kalan iki hanım kardeşimizin imdadına kahraman polisimiz yetişti. Kendi elleriyle aracın lastiğini değiştirip vatandaşlarımızı sağ salim ailelerine kavuşturdu.
Vazifeyi vicdani bir mesuliyet olarak gören bu asil duruşunuz için, polis kardeşlerimin her birine yürekten teşekkür ediyorum. Türk Polisi’nin mayasında merhamet, duruşunda yiğitlik vardır! Gecenin en ıssız saatinde bile vatandaşını sahipsiz bırakmaz; darda kalana hızır, yolda kalana can yoldaşı olur. Allah ayağınıza taş değdirmesin, var olun."
https://x.com/mustafaciftcitr/status/2121296038049030360