İstanbul Bakırköy Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Konya İl Tanıtım Günleri" programı gerçekleşti. Programa İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, Konya Valisi İbrahim Akın, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Lütfi Arı, kaymakamlar, belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

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HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den suç örgütlerine sert gözdağı: 'Kaçtığınız yer değişebilir ama hesap vereceğiniz yer kesinlikle değişmeyecek' İstanbul Bakırköy Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Konya İl Tanıtım Günleri" programı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin suç örgütlerine karşı kararlılık vurgusuyla sona erdi. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, Konya Valisi İbrahim Akın ve çok sayıda davetli katıldı. Programda mehter ve halk oyunları gösterisi yapıldı, protokol konuşmaları gerçekleştirildi ve hediye takdim edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı vererek, yılbaşından bu yana 45 ülkeden 805 firariyi ülkeye getirdiklerini belirtti. Bakan Çiftçi, "Kaçtığınız yer değişebilir ama hesap vereceğiniz yer kesinlikle değişmeyecek" diyerek suçlulara seslendi. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da her hafta bir ilin tanıtım günlerinin yapıldığını ve bu etkinliklerin Anadolu'dan gelen hemşehrileri İstanbullularla buluşturduğunu ifade etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programda mehter ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Protokol konuşmalarının ardından Bakan Çiftçi’ye, hediye takdim edildi. Program kurdele kesim töreni ile sona erdi. Program sonunda İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, etkinlik alanında bulunan stantları gezdi.

Programda konuşan Bakan Çiftçi, "İstanbul’da evlatlarına Konya’yı anlatan, onlara büyüklerinin hatırasını ve memleket sevgisini aktaran bütün hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bizlere düşen, bu mirası korurken Konya’mızın üretimine, istihdamına ve huzuruna da hep birlikte sahip çıkmaktır. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyıl’ını inşa ederken çiftçimizin tarlasına, esnafımızın dükkanına, evlatlarımızın okuluna gönül rahatlığıyla gidebilmesi için çalışıyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak Konya’mızın ve ülkemizin her köşesinin huzur ve güvenliğini aynı hassasiyetle gözetiyoruz" dedi.

"KAÇTIĞINIZ YER DEĞİŞEBİLİR AMA HESAP VERECEĞİNİZ YER KESİNLİKLE DEĞİŞMEYECEK"

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten Bakan Çiftçi, "Milletimize hizmet yolunda dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu hizmetimiz, milletimize borcumuzdur. Suç ve suçluyla kararlı şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Sürdürmeye devam edeceğiz. Mücadelemizi yalnızca sınırlarımız içinde yapmayıp dünyanın her yerinde ülkemizde suç işlemiş, vatandaşımıza zarar vermiş çetelerin peşini bırakmayacağız. Yılbaşından bu yana 45 ülkeden, 189’u çete elebaşı veya üyesi olmak üzere 805 firariyi ülkemize getirdik. Bugün de basından takip etmiş olmalısınız, kırmızı bültenle ülkemizde aranan ve Yunanistan'a kaçmış olan yeni nesil suç örgütü liderini bugün Yunanistan'dan getirdik ve adalete teslim ettik. Bu yıl içerisinde toplamda 669 organize suç örgütüne bin 951 operasyon yaptık, inşallah bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Bunların faaliyet alanlarını daraltmaya, bunların kökünü kesmeye sizlerin de desteğiyle elimizden geldiği kadar çabala

yacağız, gayret edeceğiz. Aynı azim ve kararlılıkla mücadelemize bundan sonra da devam edeceğiz. Bu sene içerisinde yurt dışında kırmızı bültenle aradığımız kişilerin sayısını, Türkiye'ye getireceğimiz kişilerin sayısını inşallah bin olarak belirledik ve bu hedefimize de ulaşacağız. Sokak eşkıyalarına buradan bir çağrım var. Kaçtığınız yer değişebilir ama hesap vereceğiniz yer kesinlikle değişmeyecek. Devletimizin hafızası güçlü, iradesi sarsılmazdır. Milletimizin huzuruna, canına ve malına kastedenler bilsin ki dünyanın hiçbir köşesi kendileri için güvenli bir sığınak değildir. Suç işleyip kaçmayı kurtuluş sananları saklandıkları inlerden tek tek bulup adaletin karşısına çıkaracak ve onların hepsinin burnunu teker teker süreceğiz. Bu kararlılık mücadelede emeği geçen kahraman polislerimizi, jandarmamızı, ilgili birimlerimizi tebrik ediyor, adalet bakanımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Türkiye’nin huzuruna uzanan hiçbir el, devletimizin erişemeyeceği kadar uzakta değildir" şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül de, "İstanbul’umuzda her hafta bir ilimizin tanıtım günleri yapılıyor. Bunlarda Anadolu’dan buraya gelen hemşehrilerimiz, İstanbul’daki hemşehrilerle bir araya geliyorlar. Şehirlerine maddi ve manevi katkıları sunuluyor. Bu yıllardır yapılan bir çalışma, geçmişte iki üç sene önce kısa süreli bir kesintiye uğradı. Konu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilince Çevre ve Şehircilik Bakanımız talimatlandırıldı. Bu tesisler ortaya çıktı. Bu tesislerin ortaya çıkmasında Çevre ve Şehircilik Bakanımızın, Emlak Yönetimin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da verdiği desteklerle bu hizmetleri yapmaya gayret ediyoruz. Konya’mızın hiç şüphesiz birçok sermayesi var. Sanayi, ticaret ve diğer şehirlere örnek olan altyapıda ama Konya’nın en büyük sermayesi beşeri sermayesi. Beşeri sermayesinin itibarı" dedi.