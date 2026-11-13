Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in aydınlatılan faili meçhul cinayetlerle ilgili paylaşımında "Hiçbir cinayetin üzerinin zamanla örtülmesine izin vermeyeceğiz! 76 dosyada 83 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık" başlığıyla şu ifadeler yer aldı:

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HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllardır faili meçhul kalan cinayet dosyalarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 76 dosyada 83 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardıklarını duyurdu. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin iş birliğiyle 14, 16 ve 20 yıldır aydınlatılamayan üç ayrı cinayet dosyası yeniden ele alındı. Bursa ve Bitlis'te işlenen 16 yıllık faili meçhul Mehmet Arıcan cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı. Bitlis Tatvan'da 20 yıllık faili meçhul kimliği belirlenemeyen kadın cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Bursa Kestel'de 14 yıllık Mehmet Şahinoğlu cinayet dosyasında 12 şüpheliye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Bu çalışmalarda DNA analizleri, kriminal inceleme raporları, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile tanık beyanları gibi gelişen teknolojik imkanlardan yararlanıldı. Adalet Bakanı, geçmişte işlenen cinayetlerin aydınlatılması için yürütülen çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

"Yıllar önce işlenen cinayetlerin aydınlatılması, geride kalan ailelerin cevapsız sorularına yanıt bulunması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu amaçla, Bakanlığımız bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin iş birliğiyle Bursa ve Bitlis’te 14, 16 ve 20 yıldır aydınlatılamayan üç ayrı cinayet dosyasını yeniden ele aldık.

Gelişen teknolojik imkânlardan yararlanarak DNA analizlerini, kriminal inceleme raporlarını, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile tanık beyanlarını birlikte değerlendirdik. Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledik.

BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA | MEHMET ARICAN – 16 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

Mustafakemalpaşa’da 2010 yılında kaybolduktan sonra ormanlık alanda av tüfeğiyle öldürülmüş hâlde bulunan Mehmet Arıcan’ın dosyasında HTS kayıtları, mali incelemeler ve yeni tanık beyanları yeniden değerlendirildi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 1’i tutuklandı.

BİTLİS / TATVAN | KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN KADIN – 20 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

Tatvan’da 2006 yılında başından ateşli silahla vurulmuş hâlde yol kenarında bulunan kadının dosyasında DNA örnekleri, HTS kayıtları ve tanık beyanları yeniden incelendi.

4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yurt dışında bulunan firari şüpheli hakkında yakalama ve kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürerken maktulün kimliğinin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.

BURSA / KESTEL | MEHMET ŞAHİNOĞLU – 14 YILLIK DOSYA

2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu’nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada, 2015 yılında Kestel’de bulunan yanmış insan kemiklerine yönelik adli tıp incelemeleri, diş kayıtları, iletişim verileri ve tanık beyanları yeniden ele alındı.

Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Soruşturmaları titizlikle yürüten Mustafakemalpaşa, Tatvan ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüze; Bursa, Tatvan ve Mustafakemalpaşa İl-İlçe Jandarma Komutanlıklarımıza, JASAT ekiplerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz. Geçmişte işlenen cinayetlerin aydınlatılması için yürütülen çalışmaların takipçisi olmaya, adaletin tecellisi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz."

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