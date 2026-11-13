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3. Sayfa
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 23:53
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 23:53

Uludağ yolunda korku dolu anlar: Darp ettikleri kadını zorla otomobile bindirmeye çalıştılar

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Uludağ yolu üzerinde bir kadının birkaç kişi tarafından darp edilerek zorla otomobile bindirilmeye çalışıldığı anlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntü çekildiğini fark eden şahıslardan biri sürücünün üzerine yürüyünce vatandaş gaza basarak uzaklaştı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 23:53
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 23:53

Merkez ilçesi Alacahırka Mahallesi Uludağ yolu Bayraktepe mevkiinde meydana gelen olayda iddiaya göre, yoldan geçen bir sürücü yol kenarındaki karanlık alanda bir kadının birkaç kişi tarafından darp edildiğini fark etti.

Uludağ yolunda korku dolu anlar: Darp ettikleri kadını zorla otomobile bindirmeye çalıştılar

DEHŞET ANLARINI KAYDA ALDI

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda almaya başlayan vatandaş, şahısların kadını yaka paça sürükleyerek park halindeki otomobile zorla bindirmeye çalıştığını görüntüledi. Kadının çığlık atarak yardım istediği ve şahısların müdahalesine karşı koymaya çalıştığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Uludağ yolunda korku dolu anlar: Darp ettikleri kadını zorla otomobile bindirmeye çalıştılar

GÖRÜNTÜ ÇEKİLDİĞİNİ FARK EDİNCE KAMERAMANA YÖNELDİ

Görüntülerin kaydedildiğini fark eden şahıslardan biri, hızla cep telefonuyla kayıt yapan sürücünün bulunduğu araca doğru yürüdü. Can güvenliğinden endişe eden vatandaş, kaydı sonlandırarak gaza bastı ve olay yerinden uzaklaştı.

Uludağ yolunda korku dolu anlar: Darp ettikleri kadını zorla otomobile bindirmeye çalıştılar

Kadının darp edildiği ve zorla otomobile bindirilmeye çalışıldığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Osmangazi
#Otomobil
#Bayraktepe
#Alacahırka Mahallesi
#Uludağ Yolu
#3. Sayfa
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