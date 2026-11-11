Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş yaklaşık 2 ay önce pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Olayın ardından saldırgan köpek, savcılık talimatıyla Yakutiye İlçe Emniyet Amirliği ve barınak ekipleri tarafından A.T.E.'nin ikametinden teslim alarak muhafaza edilmek üzere barınağa götürüldü.

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HABERİN ÖZETİ Kaymakama saldıran pitbull barınakta dehşet saçtı! Sahibi görevlileri darp edip köpeği kaçırdı Palandöken Kaymakamı'na saldırdığı için barınağa götürülen pitbull cinsi köpeğin sahibi A.T.E., köpeğini zorla almak isteyerek barınak çalışanlarını darp etti ve köpeğiyle birlikte kaçtı. Kaymakam Yunus Kızılgüneş'e saldıran pitbull cinsi köpek savcılık talimatıyla barınağa götürüldü. Köpeğini görme bahanesiyle barınağa gelen A.T.E., tasmasını zorla aldığı köpeği kaçırmaya çalıştı ve personele küfür ile tehditler savurdu. Görevlilerin engel olması üzerine çıkan arbedede köpek çalışanları bacağından ısırırken, sahibi personeli yumruklayarak darp etti. Olayda veteriner hekimler Osman Şengül ve Tarık Gürbüz ile barınak işçileri Selçuk Değirmenci ve Samet Bülbül yaralandı. Şüpheli A.T.E. köpeğini alarak kaçtı ve emniyet güçleri şüpheli ile köpeği yakalamak için arama çalışması başlattı.

KÖPEĞİ ZORLA ALMAK İSTEDİ

Aynı gün saat 16.20 sıralarında köpeğini görmek bahanesiyle barınağa gelen A.T.E., görevlilerin gözetiminde hayvanı gördüğü esnada köpeğin tasmasını çalışanların elinden zorla aldı. Başsavcılık, emniyet ve barınak personeline yönelik ağır küfürler savuran şahıs, "Saat 5'ten sonra sizi sokakta gezdirmeyeceğim" diyerek köpekle birlikte alandan uzaklaşmaya çalıştı.

KÖPEĞİN GİTMESİNE İZİN VERMEYİNCE SALDIRDI

Görevlilerin yasalar gereği buna müsaade edemeyeceklerini belirtmesi üzerine şüpheli A.T.E. barınak çalışanlarına saldırdı. Çıkan arbedede pitbull cinsi köpek 3 görevliyi bacağından ısırırken, sahibi ise personeli yumruklayarak darp etti. Olayda veteriner hekim Osman Şengül ve Tarık Gürbüz sol baldırından köpek ısırığıyla yaralandı, şüpheli tarafından yumrukla darp edildi. Barınak işçisi Selçuk Değirmenci ile Samet Bülbül sol baldırından köpek ısırığı alırken, çenesine aldığı yumruk darbesiyle yaralandı.

KAÇAK KÖPEK VE SAHİBİ HER YERDE ARANIYOR

Olayın ardından adeta dehşet saçan şüpheli A.T.E., pitbull cinsi köpeğini de yanına alarak barınaktan kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine barınağa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürerken, emniyet güçleri kaçan saldırganı ve tehlike arz eden köpeği yakalamak için kent genelinde geniş çaplı ve titiz bir arama çalışması başlattı.