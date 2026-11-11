Gündem Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

Beşiktaş'ta trafik magandaları ortaya çıktı: Önünü kestikleri aracın camları kırıp sürücüyü sopalarla darp ettiler

'ta trafikte terör estiren şahıslar, akıllara durgunluk veren bir magandalığa imza attı. Seyir halindeki bir otomobilde bulunan 3 kişi, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştıkları hafif ticari aracın önünü aniden keserek durdurdu. Ellerindeki sopalarla araçtan inen öfkeli grup, sürücünün gözleri önünde aracın camlarını tuzla buz etti. Magandalar, ardından kapısını açtıkları sürücüyü sopalarla darp etmeye başladı. O dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul’da mesai bitimi trafik çilesi: Yoğunluk haritası yüzde 81’i gördü, ana arterler durma noktasına geldi
Türkiye'nin 10 aylık trafik kazası bilançosu açıklandı: Rakamlar korkuttu
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10