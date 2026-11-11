Beşiktaş'ta trafik magandaları ortaya çıktı: Önünü kestikleri aracın camları kırıp sürücüyü sopalarla darp ettiler

İstanbul Beşiktaş'ta trafikte terör estiren şahıslar, akıllara durgunluk veren bir magandalığa imza attı. Seyir halindeki bir otomobilde bulunan 3 kişi, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştıkları hafif ticari aracın önünü aniden keserek durdurdu. Ellerindeki sopalarla araçtan inen öfkeli grup, sürücünün gözleri önünde aracın camlarını tuzla buz etti. Magandalar, ardından kapısını açtıkları sürücüyü sopalarla darp etmeye başladı. O dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.