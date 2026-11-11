Bakan Bayraktar COP31'de milli enerji hedefini açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar COP31 Zirvesi'nde TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Bayraktar COP31'de milli enerji hedefini açıkladı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, COP31 Zirvesi'nde yaptığı açıklamalarda, iklim değişikliğiyle mücadelede bugünün kritik olduğunu ve Türkiye'nin 2040 Milli Enerji Planı ile hem enerji bağımsızlığını hem de küresel iklim hedeflerine katkıyı amaçladığını belirtti. Bakan Bayraktar, dünyanın iklim değişikliğiyle mücadelesinde bu yılların çok kritik ve 'altın yıllar' olduğunu ifade etti. 2050'de küresel ısınmayı +1,5 dereceyle sınırlandırmak için bugünkü çalışmaların ve alınacak kararların önemine dikkat çekti. COP öncesinde Türkiye'nin 2040 Milli Enerji Planı'nın açıklandığını ve bu planın Türkiye'yi enerjide bağımsızlığa götürecek bir yol haritası olduğunu söyledi. Planın özünde elektrikleşmenin yer aldığını ve 2040 yılında Türkiye'nin %36 elektrikleşme oranına ulaşmasının hedeflendiğini belirtti. Elektrikleşmenin ulaştırmada elektrikli araçlarla, veri merkezleriyle, ısı pompalarıyla, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye yapılacak yatırımlarla ve nükleer enerjinin enerji sepetine eklenmesiyle gerçekleştirileceğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şunları söyledi:

Dünyanın iklim değişikliğiyle mücadelesinde bu yıllar çok kritik, altın yıllar. Buradaki kaybı telafi etmek çok zor. Dolayısıyla eğer biz 2050'de küresel ısınmayı +1,5 dereceyle sınırlandırmak istiyorsak bugün yapacağımız çalışmaların ve alacağımız kararların çok önemli bir yeri var. Bu nedenle bugünkü ve buradaki temalarımızdan biri de "artık aksiyon zamanı". Çünkü her noktada yeni bir hedef, yeni bir taahhüt konuluyor ama Türkiye artık dünyayı harekete geçirmeye çalışıyor. Dediğim gibi, o +1,5 derece hedefine ulaşmak için her yıl ve her gün yapacağımız çok önemli işler var.

Biliyorsunuz, COP öncesinde geçen hafta çok büyük bir lansmanla Türkiye'nin 2040 Milli Enerji Planı'nı açıkladık. Bu plan, bir taraftan Türkiye'yi enerjide bağımsızlığa götürecek, diğer taraftan da küresel iklim hedeflerine katkısını ortaya koyacak bir yol haritasıydı. İşin özünde, tıpkı burada olduğu gibi, elektrikleşme var. 2040 yılında Türkiye %36 elektrikleşme oranına ulaşacak. Önemli miktarda elektrikleşmeyi; ulaştırmada elektrikli araçlarla, veri merkezleriyle, ısı pompalarıyla, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye yapacağımız yatırımlarla ve tabii ki nükleeri de enerji sepetimize ekleyerek gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye inşallah bu adımlarla hem enerjide bağımsız hale gelecek hem de emisyonlarını düşürerek iklimle mücadele çabalarına katkı sağlayacak.