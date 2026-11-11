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Ekonomi
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 11:53

Bakan Göktaş müjdeyi verdi: Kreş teşvik paketini devreye alıyoruz

Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni müjdeyi duyurdu. Bakan Göktaş, "2027 yılında kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için ilk defa bir teşvik paketini devreye alıyoruz" dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Bakan Göktaş müjdeyi verdi: Kreş teşvik paketini devreye alıyoruz
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 11:53

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Göktaş müjdeyi verdi: Kreş teşvik paketini devreye alıyoruz

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Bakan Göktaş, 2027 yılında kreşlerin yaygınlaştırılması için bir teşvik paketi devreye alınacağını duyurdu.
2027 yılında kreşler kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılacak.
Bu kapsamda ilk defa bir teşvik paketi devreye alınıyor.
Amaç, daha fazla ailenin güvenilir ve nitelikli çocuk bakım hizmetinden yararlanmasını sağlamak.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.

KADINLARA AYRILAN KAYNAK

bütçesinde kadınların güçlenmesine ayrılan kaynağın yüzde 73 artarak 11 milyar TL'ye yükseldiğini aktaran , "Evde bakım, SED, koruyucu aile, doğum yardımları, eşi vefat eden, engelli ve 65 yaş üstü kadınlara yönelik destekler, ADEM ve SODAM projeleri ile GSS primleri dâhil, kadınlar için ayırdığımız toplam kaynak 351 milyar 570 milyon liradır" dedi.

Bakan Göktaş, bu güncel rakamlarla bakanlığın bütçesinin yarısından fazlasını (%51,9) kadınlara ayırdıklarının özellikle altını çizdi.

Bakan Göktaş müjdeyi verdi: Kreş teşvik paketini devreye alıyoruz

BAKANLIK BÜTÇESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifinin 677 milyar 303 milyon 514 bin TL olduğunu açıklayan Bakan Göktaş, kalemleri tek sıraladı;

  • Personel giderlerine 107 milyar 980 milyon,
  • Sosyal güvenlik prim giderlerine 17 milyar 62 milyon,
  • Mal ve hizmet alım giderlerine 36 milyar 924 milyon,
  • Cari transferlere 505 milyar 270 milyon,
  • Sermaye giderlerine 10 milyar 65 milyon,
  • Sermaye transferlerine ise 1 milyon lira
Bakan Göktaş müjdeyi verdi: Kreş teşvik paketini devreye alıyoruz

KREŞ TEŞVİK PAKETİNİ DEVREYE ALIYORUZ

Bakan Göktaş komisyonda bir müjdeyi de paylaştı. Bakan Göktaş, 2027 yılında kreşlerin ve eliyle yaygınlaştırılması için ilk defa bir teşvik paketini devreye alacaklarını duyurdu. Bakan Göktaş, "Daha fazla ailenin güvenilir ve nitelikli çocuk bakım hizmetinden yararlanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu. 

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#Ekonomi
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