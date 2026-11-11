Bakan Göktaş müjdeyi verdi: Kreş teşvik paketini devreye alıyoruz

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İstanbul
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.
2027 bütçesinde kadınların güçlenmesine ayrılan kaynağın yüzde 73 artarak 11 milyar TL'ye yükseldiğini aktaran Bakan Göktaş, "Evde bakım, SED, koruyucu aile, doğum yardımları, eşi vefat eden, engelli ve 65 yaş üstü kadınlara yönelik destekler, ADEM ve SODAM projeleri ile GSS primleri dâhil, kadınlar için ayırdığımız toplam kaynak 351 milyar 570 milyon liradır" dedi.
Bakan Göktaş, bu güncel rakamlarla bakanlığın bütçesinin yarısından fazlasını (%51,9) kadınlara ayırdıklarının özellikle altını çizdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifinin 677 milyar 303 milyon 514 bin TL olduğunu açıklayan Bakan Göktaş, kalemleri tek sıraladı;
Bakan Göktaş komisyonda bir müjdeyi de paylaştı. Bakan Göktaş, 2027 yılında kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için ilk defa bir teşvik paketini devreye alacaklarını duyurdu. Bakan Göktaş, "Daha fazla ailenin güvenilir ve nitelikli çocuk bakım hizmetinden yararlanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.