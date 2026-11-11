Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'daki COP31 Alanı'nda gerçekleştirilen konferans, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ile Avrupa Birliği'ni buluşturuyor.

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HABERİN ÖZETİ COP31'de Liderler Zirvesi'ne saatler kaldı: 95 ülkeden 102 lider katılacak Antalya'da düzenlenen COP31'de Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek. Konferans, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ile Avrupa Birliği'ni buluşturuyor. COP31'in en önemli organizasyonu olan Liderler Zirvesi, 95 ülkeden 102 liderin katılımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede Türkiye'nin iklim vizyonunu paylaşacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİDERLERİ KARŞILIYOR

COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı'nda salona girişler başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile birlikte zirveye katılan liderleri karşılıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=WX29nlgdqho

95 ÜLKEDEN 102 LİDER KATILACAK

COP31'in en önemli organizasyonu olan Liderler Zirvesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Zirve, COP31 Alanı'nın Mavi Bölgesi'nde bulunan en büyük genel kurul salonu Anadolu'da gerçekleştirilecek. Toplantıya 6 kıtadan 95 ülkeyi temsilen 102 liderin katılımı öngörülüyor.

DÜNYA LİDERLERİ KONUŞMA YAPACAK

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile COP30'un ev sahibi Brezilya'nın Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva konuşma yapacak.

ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN İKLİM VİZYONUNU ANLATACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liderler Zirvesi'nin açılışında yapacağı konuşmada Türkiye'nin iklim vizyonunu katılımcılarla paylaşacak.