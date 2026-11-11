Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 10:42

COP31'de Liderler Zirvesi'ne saatler kaldı: 95 ülkeden 102 lider katılacak

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi yapılacak. Zirveye 6 kıtadan 95 ülke ve 102 liderin katılması bekleniyor. Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte zirveye katılan liderleri karşılıyor.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
COP31'de Liderler Zirvesi'ne saatler kaldı: 95 ülkeden 102 lider katılacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 10:42

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-20 Kasım tarihleri arasında 'daki Alanı'nda gerçekleştirilen konferans, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ile Avrupa Birliği'ni buluşturuyor.

HABERİN ÖZETİ

COP31'de Liderler Zirvesi'ne saatler kaldı: 95 ülkeden 102 lider katılacak

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Antalya'da düzenlenen COP31'de Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek.
Konferans, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ile Avrupa Birliği'ni buluşturuyor.
COP31'in en önemli organizasyonu olan Liderler Zirvesi, 95 ülkeden 102 liderin katılımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.
Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva konuşma yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede Türkiye'nin iklim vizyonunu paylaşacak.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
COP31'de Liderler Zirvesi'ne saatler kaldı: 95 ülkeden 102 lider katılacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİDERLERİ KARŞILIYOR 

COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı'nda salona girişler başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile birlikte zirveye katılan liderleri karşılıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=WX29nlgdqho

95 ÜLKEDEN 102 LİDER KATILACAK

COP31'in en önemli organizasyonu olan Liderler Zirvesi, bugün Cumhurbaşkanı 'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Zirve, COP31 Alanı'nın Mavi Bölgesi'nde bulunan en büyük genel kurul salonu Anadolu'da gerçekleştirilecek. Toplantıya 6 kıtadan 95 ülkeyi temsilen 102 liderin katılımı öngörülüyor.

COP31'de Liderler Zirvesi'ne saatler kaldı: 95 ülkeden 102 lider katılacak

DÜNYA LİDERLERİ KONUŞMA YAPACAK

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 'un yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile COP30'un ev sahibi Brezilya'nın Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva konuşma yapacak.

COP31'de Liderler Zirvesi'ne saatler kaldı: 95 ülkeden 102 lider katılacak

ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN İKLİM VİZYONUNU ANLATACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liderler Zirvesi'nin açılışında yapacağı konuşmada Türkiye'nin iklim vizyonunu katılımcılarla paylaşacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Kurum'dan COP31'de önemli mesajlar: Sonuna kadar bu işin peşinden koşmaya devam edeceğiz
Eski COP başkanlarından COP31'e ortak destek açıklaması
COP31 Başkanı Murat Kurum basın toplantısında konuştu: "Hiçbir ülkeye zorla bir şey yaptıramazsınız"
ETİKETLER
#murat kurum
#Antalya
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cop31
#Bm Genel Sekreteri António Guterres
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.