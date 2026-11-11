2026-2027 eğitim öğretim yılında kasım ara tatili için beklenen tarih yaklaştı. Eylül ayında başlayan okul maratonuna kısa bir ara vermeye hazırlanan öğrenciler, ilk dönem ara tatilinin başlangıç ve bitiş günlerini araştırıyor. Peki Kasım ara tatili 9 gün mü, kaç gün sürecek? MEB 2026-2027 ara tatil, yarıyıl ve yaz tatili tarihleri...

KASIM ARA TATİLİ 9 GÜN MÜ, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB’in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak, 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından hafta sonuyla birlikte ara tatile çıkacak. 14-15 Kasım hafta sonu ve 16-20 Kasım tarihleri arasındaki ara tatil birleştirildiğinde toplam tatil süresi 9 güne ulaşacak.

Okullarda ikinci dönem öncesindeki dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

2026-2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Eğitim öğretim yılının ilk dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı. Birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek.

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İki haftalık tatilin ardından öğrenciler, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ikinci dönem için yeniden sınıflardaki yerini alacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ HANGİ TARİHTE?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili mart ayında gerçekleştirilecek. MEB takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte bu dönemde de 9 günlük ara tatil yapacak. Tatilin ardından eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.

2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrencilerin merak ettiği yaz tatili tarihi de eğitim öğretim yılı takviminde yer alıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim öğretim yılı ise 18 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak ve öğrenciler yaz tatiline çıkacak.