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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 11:16
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GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 11:20

Ticaret satış hacmi eylül ayında yıllık bazda yüzde 5,6 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerine göre, ticaret satış hacmi eylülde yıllık bazda yüzde 5,6 azalırken, perakende satış hacmi yüzde 7,7 artış gösterdi.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Ticaret satış hacmi eylül ayında yıllık bazda yüzde 5,6 azaldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 11:20

, ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi, eylülde yıllık bazda yüzde 5,6, bir önceki aya göre de yüzde 0,7 azaldı.

Eylül 2025'e göre motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,6, toptan ticaret satış hacmi yüzde 10,9 gerilerken, satış hacmi ise yüzde 7,7 arttı.

Ticaret satış hacmi, ağustosa göre yüzde 0,7 azaldı. Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2, perakende ticaret satış hacmi 0,1 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,3 azaldı.

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#türkiye istatistik kurumu
#perakende ticaret
#Motorlu Kara Taşıtları
#Toptan Ticaret
#Ekonomi
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