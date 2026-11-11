Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını bildirdi.

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HABERİN ÖZETİ BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kurumun daha fazla yıpranmaması adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan affını isteyerek görevinden ayrıldığını duyurdu. Şahap Kavcıoğlu, BDDK ve şahsıyla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını istediğini açıkladı. 1967 Bayburt doğumlu olan Kavcıoğlu, Esbank ve Halkbank'ta çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra 26. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili olarak seçildi. Kavcıoğlu, Ağustos 2018'den sonra VakıfBank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Vakıf GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 19 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Kavcıoğlu, 9 Haziran 2023 tarihinde bu görevden alınarak BDDK Başkanlığı'na getirilmişti.

"CUMHURBAŞKANIMIZDAN AFFIMI İSTEDİM"

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

https://x.com/sahapkavcioglu/status/2120424215253819587

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

1967 yılında Bayburt dünyaya gelen Şahap Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. Kavcıoğlu İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Şahap Kavcıoğlu, Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili olarak seçilen Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, bu görevi süresince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Kavcıoğlu, Ağustos 2018’den sonra T.VakıfBank T.A.O. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve T. VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Kavcıoğlu, 19 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Şahap Kavcıoğlu, 9 Haziran 2023 tarihinde bu görevinden alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'na atandı.