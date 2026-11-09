Fon soruşturmasında yeni gelişme: BDDK Başkan Yardımcısı ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü tutuklandı

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması tüm titizliğiyle sürüyor...
Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç soruşturma kapsamında tutuklandı.
Fon soruşturması kapsamında son olarak 8 Kasım'da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklanmıştı.