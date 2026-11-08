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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 20:31
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 20:31

Kabine toplanıyor! Emekli maaşı düzenlemesi, Terörsüz Türkiye süreci, fon soruşturması... İşte gündeme gelecek konular

Kabine üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanıyor. Kabine Toplantısı gündeminde iç ve dış politikanın öne çıkan konuları ele alınacak. Emekli maaşı düzenlemesi, Terörsüz Türkiye süreci ve fon soruşturması gibi kritik maddelerin yanında bölgesel ve küresel gelişmeler de masada olacak.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Kabine toplanıyor! Emekli maaşı düzenlemesi, Terörsüz Türkiye süreci, fon soruşturması... İşte gündeme gelecek konular
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 20:31
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 20:31

'de yarın kritik öneme sahip bir toplantı gerçekleştirecek. 'ın başkanlık edeceği toplantının gündeminde emekli maaşı düzenlemesinden fon soruşturmasındaki son duruma ve Terörsüz Türkiye sürecine kadar iç meseleler yer alacak.

HABERİN ÖZETİ

Kabine toplanıyor! Emekli maaşı düzenlemesi, Terörsüz Türkiye süreci, fon soruşturması... İşte gündeme gelecek konular

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi; emekli maaşı düzenlemesi, fon soruşturması, Terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki kritik gelişmeleri ele alacak.
Emekli maaşları için enflasyon artışı dışında seyyanen zam ya da refah payı verilmesi ve artışın yaş ile prim günü sayısına göre farklılık göstermesi planlanıyor.
Fon soruşturmasındaki adli süreç ile tasfiyesine karar verilen fonlardaki yatırımcılara yönelik ara ödemeler masada olacak.
Toplantıda 'Terörsüz Türkiye' süreci, TBMM İzleme Komisyonu'nun çalışmaları ve PKK'nın silah bırakma hamlesindeki son aşama görüşülecek.
ABD-İran gerilimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti ve İlham Aliyev görüşmesinin sonuçları değerlendirilecek.
Antalya'da düzenlenecek olan COP31 Zirvesi'ne ilişkin yol haritası gözden geçirilecek.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Kabine toplanıyor! Emekli maaşı düzenlemesi, Terörsüz Türkiye süreci, fon soruşturması... İşte gündeme gelecek konular

Toplantıda aynı zamanda Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada yaşanan gelişmeler de ele alınacak. Bu kapsamda ABD ile İran arasındaki gerilim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti ve Antalya'da düzenlenecek olan COP31 gündem maddeleri de değerlendirilecek.

EMEKLİ MAAŞLARINDA SEYYANEN ZAM YA DA REFAH PAYI SEÇENEĞİ

Emekli maaşlarına düzenlemeyle ilgili yürütülen çalışma doğrultusunda tüm emeklileri kapsayacak bir teklifin sunulacağı Hazine ve Maliye Bakanı 'in açıklamasıyla duyurulmuştu. 

Kabine toplanıyor! Emekli maaşı düzenlemesi, Terörsüz Türkiye süreci, fon soruşturması... İşte gündeme gelecek konular

Bakan Şimşek, yapılacak maaş artışının yaş ve prim günü sayısına göre farklılık göstereceğini belirtmişti. Düzenlemede emekliler arasındaki gelir farklılıklarını gözeten bir yaklaşımın izleneceği öğrenilmişti.

Çalışmayla emeklilerin tümüne, enflasyon artışının dışında ilave bir düzenleme yapılacak. Bu doğrultuda seyyanen zam ya da refah payı verilmesi söz konusu. Meclis'in, bütçe çalışmalarının ardından emekli maaşlarıyla ilgili kanun teklifini gündemine alması bekleniyor.

FON SORUŞTURMASI

Kabinenin kritik toplantısında ülke gündeminin baş sırasına yerleşen fon soruşturmasındaki son durum da değerlendirmeye alınacak.

Kabine toplanıyor! Emekli maaşı düzenlemesi, Terörsüz Türkiye süreci, fon soruşturması... İşte gündeme gelecek konular

Soruşturmadaki adli sürecin yanında tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında yatırımcılara yönelik ara ödemelere ilişkin detaylar masada olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM

Kabine, Terörsüz Türkiye sürecini de ele alacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, süreci yürütecek alt komisyonların görev ve yetki alanlarını belirlerken TBMM'deki İzleme Komisyonu'nun son çalışmalarının konuşulması bekleniyor. 

Terör örgütü PKK'nın silahları bırakma hamlesinde gelinen aşama, güvenlik kurumlarından gelen verilerle kabinenin önemli gündem maddelerinden biri olacak.

ABD-İRAN GERİLİMİ, AZERBAYCAN ZİYARETİ VE ANTALYA'DAKİ COP31 ZİRVESİ

Kabine üyelerinin, ABD ile İran arasındaki gerilim ve bu gerilimin müzakere sürecinin tekrar başlaması durumuyla ilgili gelinen son nokta ve bölgedeki diğer gelişmeleri de konuşması bekleniyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaret ve İlham Aliyev ile görüşmesinin sonuçları da toplantı gündeminde yer alacak. Ayrıca Erdoğan ve kabine üyeleri COP31 Antalya Zirvesine ilişkin yol haritasını da gözden geçirecek.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#mehmet şimşek
#beştepe
#cumhurbaşkanlığı kabinesi
#Abd-iran Gerilimi
#Gündem
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