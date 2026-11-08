Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'da düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlham Aliyev'den ortak mesaj: "Bizim kardeşliğimiz sarsılmazdır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'da düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki sarsılmaz kardeşlik ve birlik bağlarına vurgu yapan açıklamalarda bulundu. İlham Aliyev, Şuşa'nın 28 yıl esaret altında kaldıktan sonra 6 yıl önce işgalden kurtarıldığını ve kardeş Türk halkının 44 gün boyunca yanlarında olduğunu belirtti. Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan kadar birbirine yakın başka halk ve devlet olmadığını, birliklerini sarsmak isteyenlerin niyetlerine ulaşamayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan halkının Karabağ'ı 6 yıl önce yeniden hürriyetine kavuşturduğunu ve bu zaferin tüm Türk coğrafyasının övünç kaynağı olduğunu söyledi. Erdoğan, Haziran 2021'de Şuşa'da imzalanan beyanname ile müttefiklik bağıyla tahkim edilen kardeşliği zayıflatmak isteyenlerin emellerine asla ulaşamayacaklarını dile getirdi.

ALİYEV: "BİZİM KADAR BİRBİRİNE YAKIN BAŞKA HALK VE DEVLET YOKTUR"

Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşmasından satırbaşları;

"Bizimle beraber olmanız bütün Azerbaycan halkını sevindirir. 6 yıl önce Şuşa işgalden kurtarıldı. Şuşa şehri 28 yıl esaret altında kaldı. Kardeş Türk halkı 44 gün boyunca yanımızdaydı. Tüm dünya gördü ki kardeş Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycan tek değildir Türkiye onun yanındadır. Size şahsen ve kardeş Türkiye halkına minnettardır.

Türkiye ve Azerbaycan halkları kardeş halklardır ve bizim kadar birbirine yakın başka halk ve devlet yoktur. Bizim birliğimiz, kardeşliğimiz sarsılmazdır. Bunu sarsmak isteyenler niyetlerine ulaşamayacak. Hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyiz."

ERDOĞAN: "BAKÜ'NÜN SEVİNCİNİ ANKARA'NIN SEVİNCİ BİLİYORUZ"

Aliyev'in ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Aziz kardeşim, değerli heyet üyeleri, değerli basın mensupları sizleri şahsım, ülkem ve milletim adına en kalbi duygularım adına, muhabbetle selamlıyorum. Karabağ'ın sene-i devriyesinde sizlerle olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Karabağ'ın azatlığı uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi minnetle hürmetle yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor Allah'dan sağlık niyaz ediyorum. Azerbaycan halkı 6 yıl önce Karabağ'ı yeniden hürriyetine kavuşturmuştur. Bu şanlı zafer, Azerbaycan'ın haklı davasının en güzel tezahürü, tüm Türk coğrafyasının övünç kaynağı olmayı sürdürüyor.

"KARDEŞLİĞİMİZ MÜŞTEREK BİR DİLİN, TARİHİN VE KÜLTÜRÜN ÇOK DAHA ÖTESİNDEDİR"

Hepinizin bildiği üzere Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetler tarihin türlü imtihanlarından geçerek bugünkü ileri seviyesine ulaşmıştır. 'Bir millet, iki devlet' şiarıyla tarif ettiğimiz bu gönül birliği müşterek mazimizden aldığı kuvvetle yarınlarımıza ışık tutan sönmez bir meşaledir. Kardeşliğimiz müşterek bir dilin, tarihin ve kültürün çok daha ötesindedir.

"KARDEŞLİĞİMİZİ ZAYIFLATMAK İSTEYENLER EMELLERİNE ULAŞAMAYACAK"

Haziran 2021 günü Şuşa'da imzaladığımız beyanname ile müttefiklik bağıyla tahkim ettiğimiz kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler dün olduğu gibi bugün de yarın da emellerine asla ulaşamayacaklar."