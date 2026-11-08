Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a hareket etti

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'ı ziyaret etmek üzere hareket etti.
Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gerçekleştirilecek ziyarette Erdoğan ve Aliyev ikili görüşme gerçekleştirecek.
Görüşmede Türkiye-Azerbaycan iş birliği ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.