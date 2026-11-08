TBMM'de yoğun mesai: İki önemli düzenleme masada

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İstanbul
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) yeni haftada yoğun bir çalışma takvimi bekliyor. Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ederken Türk Kızılay Kanun Teklifi de Genel Kurul gündemine gelecek.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıklar ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülmeye devam edecek. 9 Kasım'da Adalet Bakanlığı, 10 Kasım'da Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 Kasım'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 12 Kasım'da ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçeleri ele alınacak.
Komisyonda sunum yapacak bakanlar, bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini paylaşacak. Bakanlar daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.
AK Parti tarafından hazırlanan 9 maddelik Türk Kızılay Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde yer alacak. Teklifle Türk Kızılay'ın görevleri, yetkileri, mali hakları ve muafiyetleri ilk kez müstakil bir kanun kapsamında düzenlenecek.
Düzenleme kapsamında afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan stratejik ürünlerin Kızılay iştiraklerinden ihale yapılmadan temin edilmesine imkân tanınacak. Böylece kritik malzeme ve hizmetlerin doğrudan karşılanması sağlanacak.
Kızılay Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik düzenleme Genel Kurul gündemine taşınacak.
Teklife göre söz konusu platformların Türkiye'de hizmet verebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alması zorunlu olacak.
Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler de haftalık grup toplantılarını gerçekleştirecek. Parti genel başkanları, toplantılarda gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunacak.