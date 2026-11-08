Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) yeni haftada yoğun bir çalışma takvimi bekliyor. Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ederken Türk Kızılay Kanun Teklifi de Genel Kurul gündemine gelecek.

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HABERİN ÖZETİ TBMM'de yoğun mesai: İki önemli düzenleme masada Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütçe görüşmelerinin devam edeceği ve Türk Kızılay Kanun Teklifi ile dijital konaklama platformlarına yönelik düzenlemenin gündeme geleceği yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek. AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Türk Kızılay Kanun Teklifi Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifle, Kızılay'ın görevleri, yetkileri, mali hakları ve muafiyetleri müstakil bir kanun kapsamında düzenlenecek. Afet ve acil durumlarda stratejik ürünlerin Kızılay iştiraklerinden ihale yapılmadan temin edilmesine imkan tanınacak. Kızılay Kanun Teklifi'nin ardından yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik düzenleme Genel Kurul gündemine gelecek. Bu düzenlemeye göre, dijital konaklama platformları Türkiye'de hizmet verebilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıklar ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülmeye devam edecek. 9 Kasım'da Adalet Bakanlığı, 10 Kasım'da Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 Kasım'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 12 Kasım'da ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçeleri ele alınacak.

Komisyonda sunum yapacak bakanlar, bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini paylaşacak. Bakanlar daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

KIZILAY KANUN TEKLİFİ GENEL KURUL'DA GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti tarafından hazırlanan 9 maddelik Türk Kızılay Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde yer alacak. Teklifle Türk Kızılay'ın görevleri, yetkileri, mali hakları ve muafiyetleri ilk kez müstakil bir kanun kapsamında düzenlenecek.

Düzenleme kapsamında afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan stratejik ürünlerin Kızılay iştiraklerinden ihale yapılmadan temin edilmesine imkân tanınacak. Böylece kritik malzeme ve hizmetlerin doğrudan karşılanması sağlanacak.

DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARINA YENİ DÜZENLEME

Kızılay Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik düzenleme Genel Kurul gündemine taşınacak.

Teklife göre söz konusu platformların Türkiye'de hizmet verebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alması zorunlu olacak.

PARTİLER GRUP TOPLANTILARINI YAPACAK

Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler de haftalık grup toplantılarını gerçekleştirecek. Parti genel başkanları, toplantılarda gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunacak.