TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 10:18

TBMM'de yoğun mesai: İki önemli düzenleme masada

TBMM'de yeni haftada bütçe görüşmeleri devam ederken 4 bakanlığın bütçesi ele alınacak. Genel Kurul'da ise Türk Kızılay Kanun Teklifi ve yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik düzenleme gündemde olacak.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
TBMM'de yoğun mesai: İki önemli düzenleme masada
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 10:18

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni () yeni haftada yoğun bir çalışma takvimi bekliyor. Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ederken Türk Kızılay Kanun Teklifi de Genel Kurul gündemine gelecek.

HABERİN ÖZETİ

TBMM'de yoğun mesai: İki önemli düzenleme masada

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütçe görüşmelerinin devam edeceği ve Türk Kızılay Kanun Teklifi ile dijital konaklama platformlarına yönelik düzenlemenin gündeme geleceği yoğun bir haftaya hazırlanıyor.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.
AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Türk Kızılay Kanun Teklifi Genel Kurul'da görüşülecek.
Teklifle, Kızılay'ın görevleri, yetkileri, mali hakları ve muafiyetleri müstakil bir kanun kapsamında düzenlenecek.
Afet ve acil durumlarda stratejik ürünlerin Kızılay iştiraklerinden ihale yapılmadan temin edilmesine imkan tanınacak.
Kızılay Kanun Teklifi'nin ardından yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik düzenleme Genel Kurul gündemine gelecek.
Bu düzenlemeye göre, dijital konaklama platformları Türkiye'de hizmet verebilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alacak.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

'nda bakanlıklar ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülmeye devam edecek. 9 Kasım'da , 10 Kasım'da , 11 Kasım'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 12 Kasım'da ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçeleri ele alınacak.

Komisyonda sunum yapacak bakanlar, bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini paylaşacak. Bakanlar daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

TBMM'de yoğun mesai: İki önemli düzenleme masada

KIZILAY KANUN TEKLİFİ GENEL KURUL'DA GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti tarafından hazırlanan 9 maddelik Türk Kızılay Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde yer alacak. Teklifle Türk Kızılay'ın görevleri, yetkileri, mali hakları ve muafiyetleri ilk kez müstakil bir kanun kapsamında düzenlenecek.

Düzenleme kapsamında afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan stratejik ürünlerin Kızılay iştiraklerinden ihale yapılmadan temin edilmesine imkân tanınacak. Böylece kritik malzeme ve hizmetlerin doğrudan karşılanması sağlanacak.

DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARINA YENİ DÜZENLEME

Kızılay Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik düzenleme Genel Kurul gündemine taşınacak.

Teklife göre söz konusu platformların Türkiye'de hizmet verebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alması zorunlu olacak.

PARTİLER GRUP TOPLANTILARINI YAPACAK

Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler de haftalık grup toplantılarını gerçekleştirecek. Parti genel başkanları, toplantılarda gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeni Parti'de kritik hafta: 81 ilde 3 bin sandık kurulacak
Bakan Işıkhan'dan emekli zammı açıklaması: Hakkaniyetli artış olacak
ETİKETLER
#TBMM
#Adalet Bakanlığı
#gençlik ve spor bakanlığı
#plan ve bütçe komisyonu
#Türk Kızılay Kanun Teklifi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.