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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 11:47

Emekli maaşı için Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken mesaj

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz" dedi

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Emekli maaşı için Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken mesaj
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 11:47

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , "Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Emekli maaşı için Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken mesaj

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi için 2027 yılından itibaren geçerli olacak ek iyileştirmeleri içeren bir çalışma yapıldığını duyurdu.
En düşük emekli aylığı 2025'in ikinci yarısında 16 bin 881 liradan, 2026'da Ocak ayında 20 bin liraya, Temmuz ayında 23 bin 552 liraya yükseltildi.
2018'den bu yana toplam 483,4 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi.
2027 Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri içeren bir çalışma yapılıyor.
Bu çalışmalar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili kamu kurumlarıyla yürütülüyor.
Önümüzdeki yılın başlarında hayata geçirilmesi hedeflenen dijital sağlık reformu ile vatandaşlar sosyal güvenlik ve sağlık işlemlerini daha hızlı ve kolay gerçekleştirebilecek.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Emekli maaşı için Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken mesaj

Işıkhan'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle: 

"Emeklilerimizin gelirlerini iyileştirmek için gerekli adımları atıyoruz. 2025 yılının ikinci yarısında 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığını, 2026 yılı Ocak ayında 20 bin liraya, Temmuz ayında 23 bin 552 liraya yükselttik.

2018’den bu yana toplam 483,4 milyar lira bayram ikramiyesi ödedik. Elbette bunların yeterli olmadığını biliyoruz.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın, son kabine toplantısı sonrasında da ifade ettiği gibi “emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz.”

Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatıyla; özellikle emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, emeklilerimizin alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın ’ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunda yer alan kamu kurumlarımızla birlikte süreci değerlendirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Çalışmalarımız neticelendiğinde, bunu, inşallah sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız, Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız."

DİJİTAL SAĞLIK REFORMU 

"Önümüzdeki yılın başlarında hayata geçirmeyi hedeflediğimiz bu sistemle, vatandaşlarımız sosyal güvenlik ve sağlık işlemlerini çok daha hızlı ve kolay gerçekleştirebilecektir. Özellikle sağlık raporlarının ve düzenli reçetelerin yönetiminde önemli kolaylıklar sağlayacak, gereksiz hastane başvurularını azaltarak hem vatandaşlarımızın hem de hastane ve doktorlarımızın yükünü hafifleteceğiz.

Sistem; koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini de kapsayan, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını önceden gözeten, onlara yol gösteren ve doğru sağlık hizmetine yönlendiren bütüncül bir yapıya sahip olacaktır.

Uluslararası alanda da örnek gösterilecek bir dijital dönüşüm olacağına inandığımız bu sistemle ilgili çalışmalarımızı, en kısa sürede Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza arz ederek kamuoyuyla paylaşacağız."

 

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ETİKETLER
#mehmet şimşek
#Vedat Işıkhan
#Cevdet Yılmaz
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Dijital Sağlık Reformu
#Ekonomi
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