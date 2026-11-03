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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 11:31

Takasbank Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Gökhan Elibol getirildi

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine vekaleten Gökhan Elibol getirildi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Takasbank Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Gökhan Elibol getirildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 11:31

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 2 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda, Piyasalar ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Elibol, vekaleten Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.

GÖKHAN ELİBOL KİMDİR?

1983 yılında ’da doğan Gökhan Elibol, Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avukatlık ve arabuluculuk ruhsatlarına sahip olan Elibol, çalışma hayatına Maliye Bakanlığı bünyesinde Vergi Müfettişi olarak başladı.

Kariyerine (BDDK) bünyesinde Bankalar Yeminli Murakıbı olarak devam eden Elibol, 10 yıllık görev süresi boyunca mevduat, katılım ve yatırım bankaları ile finansal kuruluşlarda risk yönetimi, mali bünye denetimleri ve mevzuat düzenleme çalışmalarında aktif rol üstlendi.

2016 yılında Takas İstanbul bünyesine katılarak Piyasalar ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Elibol; Altın Transfer Sistemi, Çek Takas Sistemi, Swap Piyasası, BISTECH ve Kamu Teminat Yönetimi gibi kritik altyapı projelerinin kuruluşunu yönetti.

Daha önce Nisan 2019 - Mart 2021 tarihleri arasında da Takasbank Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini vekaleten yürüten Gökhan Elibol, 2 Kasım 2026 tarihi itibarıyla aynı göreve yeniden atandı.

 

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ETİKETLER
#Erzincan
#ankara üniversitesi
#Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu
#İstanbul Takas Ve Saklama Bankası Aş
#Gökhan Elibol
#Ekonomi
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