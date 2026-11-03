Bakan Gürlek'in konuşmasından satır başları:

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HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: "Hiçbir karanlık nokta kalmayacak" Bakan Gürlek'in konuşmasından önemli satır başları paylaşıldı. Bakan Gürlek'in konuşmasından satır başları Son dakika haberinin detayları gelecek

Milletimizin de çok yakından takip ettiği ve bildiği gibi bu adliye ve hukuki soruşturmanın hiçbir karanlık noktası kalmayacaktır. Konu milletimiz olunca bizim için akan sular durur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konudaki tavrını açıkça ortaya koymuştur. Biz millete yanlış yapana, milletin malına el uzatına sahip çıkmayacağız. Fon soruşturmalarının gündeme geldiği ilk andan itibaren devletin bütün kurumları teyakkuza geçmiştir. Adli ve mali eylem planları hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Açıklıkla ifade etmek isterim ki soruşturmada kapsamlı organize bir piyasa dolandırıcılığı ve suç yapısı tespit edilmiştir.

Üst düzey denetim mekanizmelerimizde sızan şebekenin varlığı bugün itibariyle oldukça belirgin bir hale gelmiş ve sorunlar hukuk önünde bir bir çıkarılmaya başlanmıştır. Verilen ifadeler yeni şüpheliler ortaya çıkarıyor, soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. Karşımızdaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunu ile sınırlı olmadığı kapsamlı bir suç yapılanması olduğu tespit edilmiştir. Bu örgütsel yapının işindeki isimler arasında hiyerarşik ve sistemli bir iş birliğinin delillerine ulaştık.

Borsa biyopresisi manipülasyonları yapanlar ve medya arasında kapalı. bir işbirliği yapıldığını görüyoruz. Parayı kontrol eden mekanizmanın içindeki isimler, üşüvet çarkını kurarak üzerlerindeki denetim mekanizmalarını etkisiz hale getirmişlerdir. Bu şebekenin amacı bazı hisseler üzerinde oynayarak piyasadaki likidi dediği toplamak ve piyasayı ele geçirmektir. Bu şekilde kartelleşerek ekonomimize zarar vermişlerdir. Bu örgütsel yapı içerisinde söz konusu eylemlere katılarak servet elde edenlerin tümü hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Yürütülen soruşturmalar yalnızca finansal piyasalardaki usulsüzlüklerle sınırlı değildir. Finansal sistemin altyapısına ve bürokrasinin üst kademelerine kadar uzandığını tespit edilen organize bir yapının bütün bağlantıları araştırılmaktadır.

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Son dakika haberinin detayları gelecek...