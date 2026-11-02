Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Ankara'da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda genç bilim insanlarıyla bir araya geldi.

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HABERİN ÖZETİ Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken fon çıkışı: "Ahlaksızca bir yerlere gelmeye çalışıyorlar" Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, genç bilim insanlarıyla bir araya geldiği kurultayda, emek ve bilimsel çabanın karşısında kolay yoldan kazanç ve statü elde etme arayışlarına dikkat çekti. Selçuk Bayraktar, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda genç bilim insanlarıyla buluştu. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB işbirliğiyle düzenlenen programa katıldı. Bilimsel çalışmaların önemine değinirken, kolay yoldan ve ahlaksızca varlık sahibi olmaya çalışan insanları eleştirdi. Genç bilim insanlarına hitaben, elde edilen statü veya ödüllerden çok niyetin ve doğru yoldan ayrılmadan yapılan çabaların önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle düzenlenen programda konuşan Bayraktar, bilimsel çalışmaların önemine değinirken Türkiye'nin gündemine ilişkin sözleriyle de dikkat çekti.

"AHLAKSIZCA BİR YERLERE, VARLIK SAHİBİ OLMAYA ÇALIŞAN İNSANLARI GÖRÜYORUZ"

Emek ve bilimsel çabanın karşısında kolay yoldan kazanç ve statü elde etme arayışlarının bulunduğunu aktaran Bayraktar, "Ülkemizin gündemine bakıyoruz. Sizler gibi dişiyle tırnağıyla, fikir çilesiyle dirsek çürüterek bir yerlere gelmeye çalışan insanların, insanları şifaya kavuşturabilmek için yaptığı çalışmalar bir tarafta, bir taraftan da böyle hızla, kolay yoldan, ahlaksızca bir yerlere, varlık sahibi olmaya çalışan insanları görüyoruz" dedi.

"ASIL OLAN SİZLERİN NİYETİ"

Bayraktar konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Nereye vardığınız çok önemli değil arkadaşlar. Hangi statüye, hangi mevkiye... Hangi ödülü kazandığınız da çok önemli değil. İnsanların sizlere vereceği payeler de çok önemli değil. Asıl olan sizlerin niyeti. Hangi maksat için, hangi amaç için gayret sarf ettiğiniz ve hangi düsturla, emekten, alın terinden, fikir çilesinden, dosdoğru yoldan ayrılmadan yaptığınız çabalar önemli."