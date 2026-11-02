Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

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HABERİN ÖZETİ Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme Haber metninde yalnızca son dakika haberine ait detayların daha sonra geleceği belirtilmektedir. Son dakika haberinin detayları henüz paylaşılmamıştır. Detayların daha sonra geleceği bildirilmiştir.

NE OLMUŞTU?

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonların ikinci dalgasında şüphelilerden 10'u gözaltına alınmıştı.

ARALARINDA MUSTAFA SARIGÜL'ÜN ABİSİ DE VAR

Hakkında gözaltı kararı bulunan Orhan Yıldırım'ın ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında Metin Mevlüt Sarıgül de bulunuyordu.