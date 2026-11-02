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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 12:42

Fon soruşturmasında 37 kişi parasını iade etti: Geri ödenen miktar belli oldu

Fon soruşturmasında para iadeleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında şu anada kadar 37 kişinin paraları iade ettiği, toplam iade tutarının 18 milyar 340 milyon TL olduğu öğrenildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Fon soruşturmasında 37 kişi parasını iade etti: Geri ödenen miktar belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 12:42

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarına yönelik başlatılan fon soruşturmasında süreç devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar çerçevesinde para iadeleri de sürüyor. 

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında 37 kişi parasını iade etti: Geri ödenen miktar belli oldu

Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarına yönelik yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, 37 kişiden toplam 18 milyar 340 milyon TL para iadesi yapıldığı ve incelemelerin devam ettiği bildirilmiştir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından fon soruşturması yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında 37 kişi para iadesi yaparak toplam 18 milyar 340 milyon TL geri ödeme yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fahiş getiri elde eden veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç sağlayan kişilerle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.
Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız tutuklandı ve toplam 4 şüpheli tutuklandı, 51 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapatarak 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı ve 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunarak işlem yasağı kararı aldı.
Eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanırken, dokuz şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.
Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.
Fon soruşturmasında 37 kişi parasını iade etti: Geri ödenen miktar belli oldu

37 KİŞİ PARA İADESİ YAPTI

Alınan son bilgilere göre; cuma günü itibariyle 37 kişinin söz konusu paraları geri verdiği ve bu kişilerden toplam 18 milyar 340 milyon TL tahsil edildiği kaydedildi.

Fon soruşturmasında 37 kişi parasını iade etti: Geri ödenen miktar belli oldu

"İNCELEMELER SÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , fon soruşturmasına ilişkin, "Çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor." demişti. 

NE OLMUŞTU?

Fon ve pay piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin soruşturma eylül ayının ortasında hız kazandı. Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklandı.

Takip eden günlerde soruşturmanın kapsamı genişlerken, 18 Eylül itibarıyla toplam 4 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklandı.

da 17 Eylül’de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapattı ve toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı. Aynı süreçte SPK, bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ve bu kişiler hakkında işlem yasağı kararı aldı.

Soruşturma 22 Eylül’de de genişledi. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Ayrıca soruşturmayla bağlantılı dokuz şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirildi.

ETİKETLER
#Cevdet Yılmaz
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#sermaye piyasası kurulu
#Pusula Portföy
#Muhammet Yarız
#Gündem
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