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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 00:20

Şapkalılar'ın hedefinde fon soruşturması şüphelisi Cihan Sütşurup! Reddedince ateşe verdiler

İstanbul'da "Şapkalılar" suç örgütünün fon soruşturması şüphelisi Cihan Sütşurup'tan para istediği talep reddedilince de kız kardeşinin lüks aracını kundaklattığı ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 00:20

'da "Şapkalılar" olarak bilinen suç örgütünün fon soruşturması şüphelisi Cihan Sütşurup'tan para talep ettiği, bu talep reddedilince Sütşurup'un kız kardeşi Gönül Akan'ın aracını kundaklattığı ortaya çıktı. Olayla ilgili düzenlenen operasyonda suça sürüklenen 2 çocuk şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

HABERİN ÖZETİ

Şapkalılar'ın hedefinde fon soruşturması şüphelisi Cihan Sütşurup! Reddedince ateşe verdiler

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da, "Şapkalılar" olarak bilinen suç örgütü, fon soruşturması şüphelisi Cihan Sütşurup'tan para talep edip reddedilince kız kardeşi Gönül Akan'ın aracını kundaklattı.
"Şapkalılar" suç örgütü, Cihan Sütşurup'tan para istedi.
Para talebi reddedilince, örgüt üyeleri Cihan Sütşurup'un kız kardeşi Gönül Akan'ın aracını kundakladı.
Olayla ilgili düzenlenen operasyonda suça sürüklenen 2 çocuk şüpheli yakalandı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Şapkalılar'ın hedefinde fon soruşturması şüphelisi Cihan Sütşurup! Reddedince ateşe verdiler

SÜTŞURUP AİLESİNE ŞANTAJ

'ın kayınpederi iş insanı Cihan Sütşurup'tan yüklü miktarda para talep eden çete, tehditlerde bulundu. İstedikleri parayı alamayan örgüt üyeleri, Sütşurup'un kız kardeşi Gönül Akan'a ait lüks aracı hedef altı. Örgüt yöneticilerinin talimatıyla harekete geçen şüpheliler, gece saatlerinde Gönül Akan'ın park halindeki aracını kundakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürürken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

2 ÇOCUK YAKALANDI

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen emniyet güçleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, geniş çaplı teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda aracı kundaklayan kişilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla olayı gerçekleştirdiği belirlenen suça sürüklenen çocuk 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, "Şapkalılar" suç örgütüne yönelik çok yönlü soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi.

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#İstanbul
#mustafa sandal
#Cihan Sütşurup
#Şapkalılar
#Gönül Akan
#Gündem
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