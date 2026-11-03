İstanbul'da "Şapkalılar" olarak bilinen suç örgütünün fon soruşturması şüphelisi Cihan Sütşurup'tan para talep ettiği, bu talep reddedilince Sütşurup'un kız kardeşi Gönül Akan'ın aracını kundaklattığı ortaya çıktı. Olayla ilgili düzenlenen operasyonda suça sürüklenen 2 çocuk şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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HABERİN ÖZETİ Şapkalılar'ın hedefinde fon soruşturması şüphelisi Cihan Sütşurup! Reddedince ateşe verdiler İstanbul'da, "Şapkalılar" olarak bilinen suç örgütü, fon soruşturması şüphelisi Cihan Sütşurup'tan para talep edip reddedilince kız kardeşi Gönül Akan'ın aracını kundaklattı. "Şapkalılar" suç örgütü, Cihan Sütşurup'tan para istedi. Para talebi reddedilince, örgüt üyeleri Cihan Sütşurup'un kız kardeşi Gönül Akan'ın aracını kundakladı. Olayla ilgili düzenlenen operasyonda suça sürüklenen 2 çocuk şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SÜTŞURUP AİLESİNE ŞANTAJ

Mustafa Sandal'ın kayınpederi iş insanı Cihan Sütşurup'tan yüklü miktarda para talep eden çete, tehditlerde bulundu. İstedikleri parayı alamayan örgüt üyeleri, Sütşurup'un kız kardeşi Gönül Akan'a ait lüks aracı hedef altı. Örgüt yöneticilerinin talimatıyla harekete geçen şüpheliler, gece saatlerinde Gönül Akan'ın park halindeki aracını kundakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürürken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

2 ÇOCUK YAKALANDI

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen emniyet güçleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, geniş çaplı teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda aracı kundaklayan kişilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla olayı gerçekleştirdiği belirlenen suça sürüklenen çocuk 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, "Şapkalılar" suç örgütüne yönelik çok yönlü soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi.