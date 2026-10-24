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Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 09:13

Haklarında yakalama kararı çıkarılan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz hamle: Avukatları başvuru yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup’un mal varlıklarına el konulmuş ve haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gelen son bilgilere göre ise baba kızın TERA fonundan elde ettikleri yaklaşık 3 milyar liralık kazancı iade etmek için avukatları aracılığıyla savcılığa başvurduğu kaydedildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Haklarında yakalama kararı çıkarılan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz hamle: Avukatları başvuru yaptı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 09:13

Fon soruşturmasında hemen her gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı 'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un, avukatları aracılığıyla savcılığa başvurarak fon kazançlarını iade etmek istedikleri belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

Haklarında yakalama kararı çıkarılan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz hamle: Avukatları başvuru yaptı

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un avukatları aracılığıyla savcılığa başvurarak fondan elde ettikleri kazançları iade etmek istedikleri belirtildi.
Melis Sütşurup Sandal'ın 2026 yılında TERA'nın TLY fonuna 13 milyar 673 milyon lira yatırıp 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kâr elde ederek gerçek kişiler arasında ilk sırada yer aldığı ifade edildi.
Cihan Sütşurup'un fona 3 milyar 707 milyon lira yatırıp 639 milyon 402 bin 912 lira kâr sağlayarak altıncı sırada yer aldığı, baba ile kızın toplam kazancının yaklaşık 2 milyar 995 milyon liraya ulaştığı tespit edildi.
Haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına çıktıkları belirtilen baba ile kızın avukatları savcılığa "Fondan kazandığımız parayı iade etmek istiyoruz" talebini iletti.
Başsavcılık başvuran avukatları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) yönlendirirken, iade sürecinin nasıl işleyeceği ve tutarın ne kadar olacağı henüz netleşmedi.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Haklarında yakalama kararı çıkarılan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz hamle: Avukatları başvuru yaptı

FON VURGUNUNDAN KAZANÇLARI 3 MİLYAR LİRA

Soruşturma dosyasına yansıyan verilere göre Melis Sütşurup Sandal, 2026 yılında TERA'nın TLY fonuna 13 milyar 673 milyon lira yatırdı. Aynı yıl hesaplarından gerçekleşen toplam fon çıkışı ise 15 milyar 793 milyon lira olarak kaydedildi.

Melis Sütşurup Sandal'ın yalnızca bu fondan 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kâr elde ettiği ve gerçek kişiler arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Mustafa Sandal’ın kayınpederi Cihan Sütşurup'un ise aynı dönemde fona 3 milyar 707 milyon lira yatırdığı, 639 milyon 402 bin 912 lira kâr elde ederek sıralamada altıncı olduğu tespit edildi.

Böylece baba ile kızın fondan elde ettiği toplam kazanç yaklaşık 2 milyar 995 milyon liraya ulaştı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz hamle: Avukatları başvuru yaptı

“PARAYI İADE ETMEK İSTİYORUZ” TALEBİ

Günaydın'dan Halit Turan'ın haberine göre, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına çıktıkları belirtilen baba ile kızın avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti.

Avukatların, Sütşurup ailesi adına "Fondan kazandığımız parayı iade etmek istiyoruz" talebini ilettiği öne sürüldü.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz hamle: Avukatları başvuru yaptı

SAVCILIK TMSF'YE YÖNLENDİRDİ

Başsavcılık, başvuruyu yapan avukatları idari ve finansal işlemlerin yürütülmesi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na () yönlendirdi. Ancak iade sürecinin nasıl işleyeceği ve geri ödenecek tutarın ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Baba ile kız hakkındaki soruşturma ise devam ediyor.

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#mustafa sandal
#Cihan Sütşurup
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#tmsf
#Melis Sütşurup Sandal
#Gündem
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