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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 23:58
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 00:09

Fon soruşturmasında iki isim için tedbir kararı kaldırıldı: TMSF'ye 5 milyar lira iade ettiler

İstanbul'da yürütülen fon soruşturmaları kapsamında Astor Enerji ortakları Enver Geçgel ve Feridun Geçgel'in mal varlıkları üzerindeki tedbir kaldırıldı.

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Editor
 Banu İriç
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Fon soruşturmasında iki isim için tedbir kararı kaldırıldı: TMSF'ye 5 milyar lira iade ettiler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 23:58
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 00:09

'da sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında yapılan incelemeler doğrultusunda, Enver Geçgel ve Feridun Geçgel'in mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında iki isim için tedbir kararı kaldırıldı: TMSF'ye 5 milyar lira iade ettiler

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da sermaye piyasalarındaki fon soruşturmaları kapsamında Enver Geçgel ve Feridun Geçgel'in mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturmaları yürütmektedir.
Soruşturma kapsamında gerçek kişiler ve malen sorumlu şirketlerin mal varlıklarında gerçekleşecek olağan dışı değişimlerin bildirim usulüne bağlanması ve muvazaalı işlemlerin engellenmesi için yükümlülük getirilmiştir.
Soruşturmaya esas delillerin yeniden ele alınması ve çeşitli değerlendirmeler sonucunda Enver Geçgel ve Feridun Geçgel ile ilgili tedbirlerin ve durdurma kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.
Feridun ve Enver Geçgel'in bugün TMSF'nin gönüllü iade hesabına 5 milyar lira ödemede bulunduğu öğrenilmiştir.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Başsavcılığın yazısında, "Soruşturma kapsamındaki gerçek kişiler ve malen sorumlu şirketlerin mal varlıklarında gerçekleşecek olağan dışı değişimlerin bildirim usulüne bağlanması ve muvazaalı işlemlerin engellenerek Başsavcılığımızdan görüş alınması yönünde yükümlülük getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

TMSF'NİN GÖNÜLLÜ İADE HESABINA 5 MİLYAR LİRA ÖDEDİLER

Yazıda, soruşturmaya esas delillerin yeniden ele alınması, (TMSF) bildirimleri, sermaye paylarının kapsamı ve soruşturmaya konu eylemlerdeki kurumsal yetki sınırlarının yeniden değerlendirilmesi çerçevesinde, Astor Enerji AŞ ortaklarından şüpheliler Enver Geçgel ve Feridun Geçgel ile ilgili söz konusu tedbirlerin ve durdurma kararının kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.

Öte yandan, Feridun ve Enver Geçgel'in bugün TMSF'nin gönüllü iade hesabına 5 milyar lira ödemede bulunduğu öğrenildi.

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ETİKETLER
#İstanbul
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
#Feridun Geçgel
#Enver Geçgel
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