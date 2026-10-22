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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 10:03

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli daha gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 5 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan isimler arasında eski milletvekili Ertan Aydın da bulunuyor.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Fon soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli daha gözaltında
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 10:03

tarafından yürütülen kapsamında () tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu 31 kişi hakkında verilmişti. Şüphelilerden 26'sı dün, 5'i ise bugün gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 31'e yükseldi. 

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli daha gözaltında

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı, SPK tarafından iletilen raporlar ve yazılı başvurulara dayanılarak alınmıştır.
Şüphelilerden 26'sı dün, 5'i ise bugün gözaltına alınmıştır.
Toplamda 31 kişi gözaltına alınmıştır.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.

ESKİ MİLLETVEKİLİ DE LİSTEDE

Gözaltına alınan şahısların eski milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın, Abdullah Dal, Fahri Uğur, Hakan Eryılmaz ve Seda Tarım olduğu öğrenildi.

SPK TARAFINDAN İLETİLEN RAPORLAR DEĞERLENDİRİLDİ 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında dün sabah saatlerinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirildi.

Söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 

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#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#sermaye piyasası kurulu
#Spk
#Gözaltı Kararı
#Fon Soruşturması
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