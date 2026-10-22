İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 26'sı dün, 5'i ise bugün gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 31'e yükseldi.

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HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli daha gözaltında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı, SPK tarafından iletilen raporlar ve yazılı başvurulara dayanılarak alınmıştır. Şüphelilerden 26'sı dün, 5'i ise bugün gözaltına alınmıştır. Toplamda 31 kişi gözaltına alınmıştır.

ESKİ MİLLETVEKİLİ DE LİSTEDE

Gözaltına alınan şahısların eski milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın, Abdullah Dal, Fahri Uğur, Hakan Eryılmaz ve Seda Tarım olduğu öğrenildi.

SPK TARAFINDAN İLETİLEN RAPORLAR DEĞERLENDİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında dün sabah saatlerinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirildi.

Söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.