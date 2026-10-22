22 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil birçok kente sağanak geliyor: Şemsiyesiz çıkmayın

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Ekim Perşembe günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Marmara'nın batısı ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmediği, mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.
Öte yandan yapılan 5 günlük değerlendirmede; yarın sağanak yağışın bastıracağı bildirildi. Yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen sağanak yağışın İstanbul dahil birçok kentte etkili olacağı belirtildi.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|BURSA
|26°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ÇANAKKALE
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı
|İSTANBUL
|22°C
|Parçalı, zamanla çok bulutlu
|KIRKLARELİ
|22°C
|Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|EGE
|AFYONKARAHİSAR
|21°C
|Parçalı ve az bulutlu
|DENİZLİ
|26°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İZMİR
|27°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MUĞLA
|24°C
|Parçalı ve az bulutlu
|AKDENİZ
|ADANA
|30°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ANTALYA
|28°C
|Parçalı ve az bulutlu
|BURDUR
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu
|HATAY
|27°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|20°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ESKİŞEHİR
|21°C
|Parçalı ve az bulutlu
|KONYA
|21°C
|Parçalı ve az bulutlu
|NEVŞEHİR
|18°C
|Parçalı ve az bulutlu
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|23°C
|Parçalı bulutlu
|KASTAMONU
|21°C
|Parçalı bulutlu
|SİNOP
|23°C
|Parçalı bulutlu
|ZONGULDAK
|22°C
|Parçalı bulutlu
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|RİZE
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|SAMSUN
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|TRABZON
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|KARS
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MALATYA
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|VAN
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|25°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|GAZİANTEP
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MARDİN
|23°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|ŞANLIURFA
|27°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu