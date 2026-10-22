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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 07:44
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 07:48

22 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil birçok kente sağanak geliyor: Şemsiyesiz çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı güncel hava tahmin raporuyla sağanak yağış alarmı verdi. Yağışların bugün 3 bölgede yoğunlaşacağı bildirilirken, yarın İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtildi. İşte 22 Ekim Perşembe güncel hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 07:44
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 07:48

22 Ekim Perşembe günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; 'nın batısı ile ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmediği, mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. 

HABERİN ÖZETİ

22 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil birçok kente sağanak geliyor: Şemsiyesiz çıkmayın

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ekim Perşembe günü için kuvvetli sağanak yağış ve İstanbul dahil birçok ilde beklenen sağanak yağış hakkında uyarıda bulundu.
Marmara'nın batısı ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtiliyor.
Yarın (Cuma günü) sabah saatlerinde başlaması beklenen sağanak yağışın İstanbul dahil birçok kentte etkili olacağı bildirildi.
22 Ekim Perşembe günü Kırklareli, Rize, Erzurum, Kars ve Van gibi illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
22 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil birçok kente sağanak geliyor: Şemsiyesiz çıkmayın

CUMA GÜNÜ İÇİN SAĞANAK ALARMI 

Öte yandan yapılan 5 günlük değerlendirmede; yarın sağanak yağışın bastıracağı bildirildi. Yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen sağanak yağışın dahil birçok kentte etkili olacağı belirtildi. 

22 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil birçok kente sağanak geliyor: Şemsiyesiz çıkmayın

22 EKİM PERŞEMBE GÜNCEL HAVA DURUMU 

BölgeŞehirSıcaklıkHava Durumu
MARMARABURSA26°CParçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE25°CParçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı
İSTANBUL22°CParçalı, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ22°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGEAFYONKARAHİSAR21°CParçalı ve az bulutlu
DENİZLİ26°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR27°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA24°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZADANA30°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA28°CParçalı ve az bulutlu
BURDUR25°CParçalı ve az bulutlu
HATAY27°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLUANKARA20°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR21°CParçalı ve az bulutlu
KONYA21°CParçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR18°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZBOLU23°CParçalı bulutlu
KASTAMONU21°CParçalı bulutlu
SİNOP23°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK22°CParçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA22°CParçalı ve çok bulutlu
RİZE21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN22°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON20°CParçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLUERZURUM14°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA21°CParçalı ve çok bulutlu
VAN16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR25°CParçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP25°CParçalı ve az bulutlu
MARDİN23°CParçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA27°CParçalı, yer yer çok bulutlu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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#İstanbul
#ankara
#meteoroloji genel müdürlüğü
#marmara
#doğu karadeniz
#Gündem
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