Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Ekim Perşembe günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Marmara'nın batısı ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmediği, mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 22 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil birçok kente sağanak geliyor: Şemsiyesiz çıkmayın Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ekim Perşembe günü için kuvvetli sağanak yağış ve İstanbul dahil birçok ilde beklenen sağanak yağış hakkında uyarıda bulundu. Marmara'nın batısı ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtiliyor. Yarın (Cuma günü) sabah saatlerinde başlaması beklenen sağanak yağışın İstanbul dahil birçok kentte etkili olacağı bildirildi. 22 Ekim Perşembe günü Kırklareli, Rize, Erzurum, Kars ve Van gibi illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

CUMA GÜNÜ İÇİN SAĞANAK ALARMI

Öte yandan yapılan 5 günlük değerlendirmede; yarın sağanak yağışın bastıracağı bildirildi. Yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen sağanak yağışın İstanbul dahil birçok kentte etkili olacağı belirtildi.

22 EKİM PERŞEMBE GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık Hava Durumu MARMARA BURSA 26°C Parçalı ve az bulutlu ÇANAKKALE 25°C Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı İSTANBUL 22°C Parçalı, zamanla çok bulutlu KIRKLARELİ 22°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE AFYONKARAHİSAR 21°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ 26°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR 27°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA 24°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ ADANA 30°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA 28°C Parçalı ve az bulutlu BURDUR 25°C Parçalı ve az bulutlu HATAY 27°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU ANKARA 20°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR 21°C Parçalı ve az bulutlu KONYA 21°C Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR 18°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ BOLU 23°C Parçalı bulutlu KASTAMONU 21°C Parçalı bulutlu SİNOP 23°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK 22°C Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA 22°C Parçalı ve çok bulutlu RİZE 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN 22°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON 20°C Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU ERZURUM 14°C Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA 21°C Parçalı ve çok bulutlu VAN 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu GAZİANTEP 25°C Parçalı ve az bulutlu MARDİN 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu ŞANLIURFA 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu