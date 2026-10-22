22 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın düştükçe düştü: Gram altın bu seviyeyi gördü

Piyasalar ABD’den gelecek ekonomik veriler ve Fed’in faiz kararına kilitlenirken, altın fiyatları da hareketlendi. Haftanın dördüncü işlem gününde altın düşüş trendini sürdürdü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 22 Ekim 2026 altın fiyatları...