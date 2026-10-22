22 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın düştükçe düştü: Gram altın bu seviyeyi gördü

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İstanbul
Piyasalar ABD’den gelecek ekonomik veriler ve Fed’in faiz kararına kilitlenirken, altın fiyatları da hareketlendi. Haftanın dördüncü işlem gününde altın düşüş trendini sürdürdü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 22 Ekim 2026 altın fiyatları...
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 43.206,00₺
Tam Altın Satış: 43.719,00₺
ATA ALTIN
Ata Altın Alış: 43.817,00₺
Ata Altın Satış: 44.470,00₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.996,79₺
22 Ayar Bilezik Satış: 6.002,55₺
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.559,40₺
Gram Altın Satış: 6.560,31₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.520,69₺
Çeyrek Altın Satış: 10.761,15₺