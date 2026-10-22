22 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar ve euro günü yükselişle açtı

Döviz piyasasında 22 Ekim Perşembe günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro yükselişe geçti. İşte 22 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...