22 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar ve euro günü yükselişle açtı

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İstanbul
Döviz piyasasında 22 Ekim Perşembe günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro yükselişe geçti. İşte 22 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 49,6191 TL
Satış (TL): 49,6303 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 55,9033 TL
Satış (TL): 55,9509 TL