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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 00:46
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 00:46

4 gollü dev maçta kazanan yok! Bayern Münih ile Arsenal berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. "Devler Ligi"nin 3. haftasında dev maçta Almanya temsilcisi Bayern Münih ile İngiltere temsilcisi Arsenal, Almanya'da karşılaştı. 4 golün atıldığı mücadele 2-2'lik eşitlikle sona ererken Bayern Münih puanını 5'e, Arsenal ise puanını 7'ye yükseltti.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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4 gollü dev maçta kazanan yok! Bayern Münih ile Arsenal berabere kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 00:46
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 00:46

'nde 3. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. "Devler Ligi"nde 3. haftanın dev maçında Almanya temsilcisi ile İngiliz ekibi , Münih'te 'da kozlarını paylaştı.

Konuk ekip Arsenal, karşılaşmanın 25. dakikasında Eberechi Eze'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

4 gollü dev maçta kazanan yok! Bayern Münih ile Arsenal berabere kaldı

Ev sahibi Bayern Münih, mücadelenin 35. dakikasında Alphonso Davies'in golüyle skora 1-1'lik eşitliği getirirken devre arasına da bu sonuçla girildi.

4 gollü dev maçta kazanan yok! Bayern Münih ile Arsenal berabere kaldı

Bayern Münih, maçın 61. dakikasında İngiliz forveti 'nin attığı golle 2-1 öne geçti.

4 gollü dev maçta kazanan yok! Bayern Münih ile Arsenal berabere kaldı

Arsenal'de 82. dakikada sahneye çıkan Declan Rice, bir kez daha dengeyi sağladı ve durum 2-2 oldu.

4 gollü dev maçta kazanan yok! Bayern Münih ile Arsenal berabere kaldı

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Bayern Münih ile Arsenal, 2-2 berabere kaldı.

4 gollü dev maçta kazanan yok! Bayern Münih ile Arsenal berabere kaldı

Bayern Münih, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. beraberliğini alarak puanını 5 yaptı. Arsenal ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk beraberliğini yaşayarak puanını 7'ye yükseltti.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım Salı günü deplasmanda Atletico Madrid'e konuk olacak. Arsenal ise Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak.

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#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#bayern münih
#arsenal
#harry kane
#allianz arena
#Spor
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