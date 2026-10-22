4 gollü dev maçta kazanan yok! Bayern Münih ile Arsenal berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. "Devler Ligi"nde 3. haftanın dev maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile İngiliz ekibi Arsenal, Münih'te Allianz Arena'da kozlarını paylaştı.

Konuk ekip Arsenal, karşılaşmanın 25. dakikasında Eberechi Eze'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Bayern Münih, mücadelenin 35. dakikasında Alphonso Davies'in golüyle skora 1-1'lik eşitliği getirirken devre arasına da bu sonuçla girildi.

Bayern Münih, maçın 61. dakikasında İngiliz forveti Harry Kane'nin attığı golle 2-1 öne geçti.

Arsenal'de 82. dakikada sahneye çıkan Declan Rice, bir kez daha dengeyi sağladı ve durum 2-2 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Bayern Münih ile Arsenal, 2-2 berabere kaldı.

Bayern Münih, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. beraberliğini alarak puanını 5 yaptı. Arsenal ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk beraberliğini yaşayarak puanını 7'ye yükseltti.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım Salı günü deplasmanda Atletico Madrid'e konuk olacak. Arsenal ise Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak.