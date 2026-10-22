Arda Güler gollerine devam ediyor! Real Madrid, Leipzig'i 4-1 yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. "Devler Ligi"nde 3. haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde İspanya temsilcisi Real Madrid ile Almanya temsilcisi Leipzig, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Ev sahibi Real Madrid, mücadelenin 44. dakikasında Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti ve devre arasına da bu skorla girildi.

Mücadelenin 52. dakikasında Real Madrid'de sahneye çıkan milli futbolcu Arda Güler, durumu 2-0'a getirdi.

Real Madrid, karşılaşmanın 83. dakikasına Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle farkı 3'e çıkarırken Leipzig 85. dakikada Gomis'in golüyle durumu 3-1 yaptı.

Real Madrid'de Yan Diomande, 87. dakikada attığı golle skoru 4-1'e getirdi ve Real Madrid, karşılaşmadan bu skorla galip ayrılmayı başardı.

Real Madrid, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti. Leipzig ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü deplasmanda AEK'e konuk olacak. Leipzig ise Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında aynı gün sahasında Manchester City'yi ağırlayacak.