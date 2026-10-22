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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 00:25
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 00:25

Arda Güler gollerine devam ediyor! Real Madrid, Leipzig'i 4-1 yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla devam etti. "Devler Ligi"nin 3. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile Alman ekibi Leipzig, İspanya'da karşı karşıya geldi. Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in gol attığı mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.

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Editor
 Yasin Aşan
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Arda Güler gollerine devam ediyor! Real Madrid, Leipzig'i 4-1 yendi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 00:25
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 00:25

'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. "Devler Ligi"nde 3. haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde İspanya temsilcisi ile Almanya temsilcisi , İspanya'nın başkenti Madrid'deki 'da karşı karşıya geldi.

Real Madrid'de milli futbolcu , karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Arda Güler gollerine devam ediyor! Real Madrid, Leipzig'i 4-1 yendi

Ev sahibi Real Madrid, mücadelenin 44. dakikasında Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti ve devre arasına da bu skorla girildi.

Arda Güler gollerine devam ediyor! Real Madrid, Leipzig'i 4-1 yendi

Mücadelenin 52. dakikasında Real Madrid'de sahneye çıkan milli futbolcu Arda Güler, durumu 2-0'a getirdi.

Arda Güler gollerine devam ediyor! Real Madrid, Leipzig'i 4-1 yendi

Real Madrid, karşılaşmanın 83. dakikasına Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle farkı 3'e çıkarırken Leipzig 85. dakikada Gomis'in golüyle durumu 3-1 yaptı.

Real Madrid'de Yan Diomande, 87. dakikada attığı golle skoru 4-1'e getirdi ve Real Madrid, karşılaşmadan bu skorla galip ayrılmayı başardı.

Arda Güler gollerine devam ediyor! Real Madrid, Leipzig'i 4-1 yendi

Real Madrid, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti. Leipzig ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü deplasmanda AEK'e konuk olacak. Leipzig ise Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında aynı gün sahasında Manchester City'yi ağırlayacak.

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#arda güler
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#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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#santiago bernabeu
#Spor
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