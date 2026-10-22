Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta tamamlandı! İşte "Devler Ligi"nde haftanın sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 3. hafta maçları 20 ve 21 Ekim tarihlerinde oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanan 18 maçta toplam 74 atıldı. 18 maçın 11'ini ev sahibi ekipler kazanırken 4 maçta gülen taraf deplasman ekipleri oldu. "Devler Ligi"nin 3. hafasında 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

GALATASARAY, LILLE'İ 4-2 DEVİRDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tkaımlardan Galatasaray, 3. hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçip 2-1 yenik duruma düştüğü maçta rakibini 4-2 mağlup etti ve "Devler Ligi"ndeki ilk galibiyetini aldı. Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanı bulunan Galatasaray, 3. haftanın ardından 23. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım Salı günü sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE, SLAVIA PRAG İLE BERABERE KALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe ise 3. hafta maçında sahasında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 2-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kalarak "Devler Ligi"ndeki ikinci beraberliğini aldı. Şampiyonlar Ligi'nde 2 puanı bulunan Fenerbahçe, 3. haftanın ardından 31. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.

5 TAKIM 3'TE 3 YAPTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid ve Real Betis 3'te 3 yaparak 3. haftayı 9'ar puanla tamamladılar.

En iyi averaja sahip takımlar PSG ve Aston Villa olurken PSG attığı gol sayısının fazla olması nedeniyle 3. haftayı lider olarak tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

• Fenerbahçe-Slavia Prag: 2-2

• Sabah - Borussia Dortmund: 1-2

• Paris Saint-Germain - Barcelona: 4-2

• Liverpool - Villarreal: 4-3

• Manchester City - AEK: 5-1

• Roma - Slovan Bratislava: 4-0

• Porto - PSV: 0-1

• Napoli - Bodo/Glimt: 4-3

• Stuttgart - Atletico Madrid: 1-1

• Lille - Galatasaray: 2-4

• Como - Manchester United: 4-1

• Sporting - LASK Linz: 2-3

• Aston Villa - Viking: 3-1

• Inter - Shakhtar: 1-0

• Real Betis - Feyenoord: 1-0

• Real Madrid - Leipzig: 4-1

• Bayern Münih - Arsenal: 2-2

• Club Brugge - Lens: 3-0