UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda 2. hafta maçları 22 Ekim tarihinde oynandı.

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HABERİN ÖZETİ Konferans Ligi'nde 2. hafta tamamlandı! İşte Konferans Ligi'nde haftanın sonuçları UEFA Konferans Ligi'nin 2. hafta maçları tamamlandı ve toplam 54 gol atıldı. Konferans Ligi'nin 2. haftasında oynanan 18 maçta ev sahibi takımlar 5, deplasman takımları ise 7 galibiyet aldı; 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, kendi sahasında Hearts'ı 2-0 yenerek ligde 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Trabzonspor, Konferans Ligi'nin 3. haftasında 5 Kasım Perşembe günü sahasında Almanya temsilcisi Freiburg ile karşılaşacak. UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında atılan toplam gol sayısı 54'tür. Ligin 2. haftasında oynanan 18 müsabakanın 6'sı beraberlikle tamamlandı.

Konferans Ligi'nin 2. haftasında oynanan 18 maçta toplam 54 gol atıldı. 18 maçın 5'ini ev sahibi ekipler kazanırken 7 maçta da gülen taraf deplasman takımları oldu. Konferans Ligi'nin 2. haftasında 6 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

TRABZONSPOR 2'DE 2 YAPTI

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, 2. hafta maçında sahasında İskoçya temsilcisi Hearts ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanarak Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti.

Konferans Ligi'nde 2. haftayı 6 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, organizasyonun 3. haftasında 5 Kasım Perşembe günü sahasında Almanya temsilcisi Freiburg ile karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

• Kairat - Panathinaikos: 1-5

• Trabzonspor - Hearts: 2-0

• Getafe - Lugano: 2-5

• Iberia - Mjallby: 1-1

• Inter Escaldes - Universitatea Craiova: 1-3

• Jablonec - Brighton: 0-0

• Kauno Zalgiris - Brann: 1-4

• Kızılyıldız - Kopenhag: 2-2

• Nordsjaelland - CSKA Sofya: 2-2

• Pafos - Riga: 1-1

• Aarhus - Egnatia: 1-1

• Ajax - Atalanta: 2-0

• Borac - KuPS Kuopio: 2-0

• Braga - Gent: 2-0

• Lincoln Red Imps - Twente: 1-4

• Midtjylland - Sint-Truidense: 0-1

• Monaco - Freiburg: 3-0

• Thun - Hajduk Split: 0-1