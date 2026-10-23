Avrupa Ligi'nde 3. hafta sona erdi! İşte Avrupa Ligi'nde haftanın sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 3. hafta maçları 22 Ekim tarihinde oynandı.

Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanan 18 maçta toplam 63 gol atıldı. 18 maçın 6'sını ev sahibi ekipler kazanırken 8 maçta da gülen taraf deplasman takımları oldu. Avrupa Ligi'nin ikinci hafasında 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ PUANINI 7'YE YÜKSELTTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 3. hafta maçında sahasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrılarak Avrupa Ligi'nde ilk beraberliğini aldı ve puanını 7'ye yükseltti.

Avrupa Ligi'nde 3. haftayı 8. sırada noktalayan Beşiktaş, organizasyonun 4. haftasında 5 Kasım Perşembe günü deplasmanda İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

• Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen: 2-4

• Ararat-Armenia - AZ Alkmaar: 0-4

• Ferencvaros - Torreense: 4-1

• Juventus - Rennes: 2-2

• Lech Poznan - Sunderland: 1-1

• OFI - Bayer Leverkusen: 0-2

• Sturm Graz - Olimpik Marsilya: 1-0

• Union Saint-Gilloise - HB Sheva: 4-0

• Beşiktaş - Crystal Palace : 2-2

• Bournemouth - Milan: 3-0

• Celtic - Celta Vigo: 1-2

• Hoffenheim - Olimpik Lyon: 3-0

• Jagiellonia - Anderlecht: 0-3

• Lillestrom - Real Sociedad: 0-6

• Celje - Salzburg: 2-2

• Olympiakos - Sparta Prag: 1-0

• Omonia - Benfica: 1-4

• Viktoria Plzen - Levski Sofya: 1-2