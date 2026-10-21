UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği "Devler Ligi"nde lig aşamasında 3. hafta maçları oynanıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Lille ile Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 3. hafta maçında deplasmanda Lille ile karşılaşıyor. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 343. karşılaşmasına çıkacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçını kaybederek henüz puan alamadı. Lille de Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçını kaybederek henüz puan alamadı. Galatasaray, Süper Lig'de 19 puanla lider durumda bulunuyor. Lille, Ligue 1'de 14 puanla 4. sırada yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, dev organizasyondaki 3. hafta maçında deplasmanda Fransaa temsilcisi Lille'e konuk oluyor. Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.45'te başlayacak müsabakayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.

AVRUPA'DA 343. SINAV

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile mücadele edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 343. karşılaşmasına çıkacak. Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 131 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 470 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 525 gole engel olamadı.

GALATASARAY'IN SON DURUMU

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Sporting'e 3-1'lik skorla mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, 2. hafta maçında ise sahasında ağırladığı Barcelona'ya 4-1 kaybetmişti. Galatasaray'ın "Devler Ligin"de henüz puanı bulunmuyor.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 17 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Topladığı 19 puanla ligde liderlik koltuğunda oturan Cimbom, son maçında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 yenmişti.

LILLE'İN SON DURUMU

Davide Ancelotti yönetimindeki Lille, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Real Betis'e 3-2 mağlup olmuştu. Lille, 2. hafta maçında ise deplasmanda Arsenal'e 3-0 kaybetmişti. Fransız ekibinin "Devler Ligi"nde henüz puanı bulunmuyor.

Lille, Ligue 1'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Lille, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Topladığı 14 puanla ligde 4. sırada bulunan Lille, son maçında sahasında karşılaştığı Brest ile 1-1 berabere kalmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Lille: Berke Özer, Goffi, Ngoy, Ribeiro, Perraud, Bentaleb, Mukau, Andre, Bakwa, Haraldsson, Giroud

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

LILLE - GALATASARAY CANLI MAÇ ANLATIMI

Lille-Galatasaray karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.