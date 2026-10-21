CANLI MAÇ ANLATIMI | Lille ile Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor

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İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği "Devler Ligi"nde lig aşamasında 3. hafta maçları oynanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, dev organizasyondaki 3. hafta maçında deplasmanda Fransaa temsilcisi Lille'e konuk oluyor. Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.45'te başlayacak müsabakayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile mücadele edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 343. karşılaşmasına çıkacak. Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 131 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 470 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 525 gole engel olamadı.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Sporting'e 3-1'lik skorla mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, 2. hafta maçında ise sahasında ağırladığı Barcelona'ya 4-1 kaybetmişti. Galatasaray'ın "Devler Ligin"de henüz puanı bulunmuyor.
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 17 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Topladığı 19 puanla ligde liderlik koltuğunda oturan Cimbom, son maçında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 yenmişti.
Davide Ancelotti yönetimindeki Lille, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Real Betis'e 3-2 mağlup olmuştu. Lille, 2. hafta maçında ise deplasmanda Arsenal'e 3-0 kaybetmişti. Fransız ekibinin "Devler Ligi"nde henüz puanı bulunmuyor.
Lille, Ligue 1'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Lille, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Topladığı 14 puanla ligde 4. sırada bulunan Lille, son maçında sahasında karşılaştığı Brest ile 1-1 berabere kalmıştı.
Lille: Berke Özer, Goffi, Ngoy, Ribeiro, Perraud, Bentaleb, Mukau, Andre, Bakwa, Haraldsson, Giroud
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Lille-Galatasaray karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.