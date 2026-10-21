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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 00:14
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 00:14

PSG, Barcelona'yı 4 golle yıktı! Fransız ekibinden 4-2'lik zafer

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları oynanıyor. "Devler Ligi"nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile İspanya temsilcisi Barcelona, Fransa'da kozlarını paylaştı. PSG, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi 4-2'lik skorla kazanarak puanını 9'a yükseltti. Barcelona ise organizasyondaki ilk yenilgisini yaşayarak 6 puanda kaldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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PSG, Barcelona'yı 4 golle yıktı! Fransız ekibinden 4-2'lik zafer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 00:14
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 00:14

'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 3. haftanın dev maçında temsilcisi (PSG) ile temsilcisi , Fransa'da karşı karşıya geldi.

PSG, Barcelona'yı 4 golle yıktı! Fransız ekibinden 4-2'lik zafer

Ev sahibi PSG, mücadelenin 38. dakikasında Doue'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Konuk ekip Barcelona, karşılaşmanın 55. dakikasında Xavi Espart'ın attığı golle skora dengeyi getirdi ve durum 1-1 oldu.

PSG, maçın 72. dakikasında Lucas Hernandez'in attığı golle 2-1 öne geçerken Barcelona 79. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle yeniden eşitliği sağladı ve durum 2-2 oldu.

Karşılaşmanın 81. dakikasında sahneye çıkan Vitinha'nın golüyle skoru 3-2'ye getiren PSG, 86. dakikada Fabian Ruiz'in golüyle farkı 2'ye yükseltti ve durum 4-2 oldu.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve PSG, Barcelona'yı 4-2 mağlup etti.

PSG, Barcelona'yı 4 golle yıktı! Fransız ekibinden 4-2'lik zafer

PSG, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti. Barcelona ise organizasyondaki ilk yenilgisini yaşayarak 6 puanda kaldı.

PSG, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım Salı günü deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Barcelona ise Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında aynı gün sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.

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#fransa
#Barcelona
#İspanya
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#paris saint-germain
#Spor
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