PSG, Barcelona'yı 4 golle yıktı! Fransız ekibinden 4-2'lik zafer

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 3. haftanın dev maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile İspanya temsilcisi Barcelona, Fransa'da karşı karşıya geldi.

Ev sahibi PSG, mücadelenin 38. dakikasında Doue'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Konuk ekip Barcelona, karşılaşmanın 55. dakikasında Xavi Espart'ın attığı golle skora dengeyi getirdi ve durum 1-1 oldu.

PSG, maçın 72. dakikasında Lucas Hernandez'in attığı golle 2-1 öne geçerken Barcelona 79. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle yeniden eşitliği sağladı ve durum 2-2 oldu.

Karşılaşmanın 81. dakikasında sahneye çıkan Vitinha'nın golüyle skoru 3-2'ye getiren PSG, 86. dakikada Fabian Ruiz'in golüyle farkı 2'ye yükseltti ve durum 4-2 oldu.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve PSG, Barcelona'yı 4-2 mağlup etti.

PSG, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti. Barcelona ise organizasyondaki ilk yenilgisini yaşayarak 6 puanda kaldı.

PSG, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım Salı günü deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Barcelona ise Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında aynı gün sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.