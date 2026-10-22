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BES'te '79 Bin 272 TL' için son günler! 15 Kasım detayına dikkat: Paranızdan olmayın

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:24
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BES'te '79 Bin 272 TL' için son günler! 15 Kasım detayına dikkat: Paranızdan olmayın

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) 2026 yılı sonu yaklaşırken, rekor devlet katkısından yararlanmak isteyenler için kritik geri sayım başladı. Yıllık azami limit olan 79 bin 272 TL'lik devlet desteğini almak isteyen katılımcıların, ödeme yöntemi ve bloke süreleri nedeniyle işlem tarihlerine dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle kredi kartı ödemelerinde 15 Kasım uyarısı öne çıkıyor.

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BES'te '79 Bin 272 TL' için son günler! 15 Kasım detayına dikkat: Paranızdan olmayın

79 BİN 272 TL'LİK REKOR ÜST LİMİT NASIL ALINIR?

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 2026 yılında uygulanan yüzde 20’lik devlet katkısının üst sınırından faydalanmak isteyenlerin yıllık toplam 396 bin 360 TL katkı payı yatırması gerekiyor.

Yıllık brüt asgari ücret toplamına denk gelen bu ödemeyi tamamlayan katılımcılar, devletten tam 79 bin 272 TL azami destek alma hakkı kazanıyor.

 

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BES'te '79 Bin 272 TL' için son günler! 15 Kasım detayına dikkat: Paranızdan olmayın

KREDİ KARTIYLA ÖDEYENLERE KRİTİK 15 KASIM UYARISI!

Yıl sonuna kadar limitini tamamlamak isteyenler için en kritik detay ödeme yöntemi. BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, kredi kartı ödemelerindeki 45 güne varan bloke süresine dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

  • Bloke Riski: Kredi kartıyla yapılan ödemeler bloke süresi nedeniyle yıl sonuna kadar sözleşmeye işlenmeyebilir ve 2026 hakkı kaybolabilir.
  • Son Tarih: Kredi kartı kullananların işlemlerini en geç 15 Kasım’a kadar tamamlaması tavsiye ediliyor.

 

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BES'te '79 Bin 272 TL' için son günler! 15 Kasım detayına dikkat: Paranızdan olmayın

NAKİT ÖDEMELERDE 31 ARALIK FIRSATI

Nakit ödeme yapacak katılımcılar için takvim biraz daha esnek. Emeklilik şirketleriyle teyit edilmek şartıyla nakit ödemeler 31 Aralık’a kadar değerlendirilebiliyor. Ancak paranın şirket hesabına geçtiği valör tarihinin kontrol edilmesi hayati önem taşıyor.

 

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BES'te '79 Bin 272 TL' için son günler! 15 Kasım detayına dikkat: Paranızdan olmayın

BİRDEN FAZLA SÖZLEŞMESİ OLANLAR DİKKAT!

Devlet katkısı limitiyle ilgili bilinen en büyük yanlışlardan biri de sözleşme sayısı.

  • Azami devlet katkısı sınırı sözleşme başına değil, katılımcı bazında hesaplanıyor.
  • Farklı şirketlerde birden fazla BES hesabı bulunanların tüm ödemeleri birleştirilerek tek bir limit (79.272 TL) üzerinden değerlendiriliyor.

 

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BES'te '79 Bin 272 TL' için son günler! 15 Kasım detayına dikkat: Paranızdan olmayın

DEVLET KATKISININ TAMAMINI ALMAK İÇİN SİSTEMDE KALMA ŞARTLARI

Devlet katkısı hesabındaki tutarlar, sistemde kalış süresine göre kademeli olarak hak ediliyor:

  • 3 Yıl Kalanlar: Devlet katkısı ve getirisinin %15’ine
  • 6 Yıl Kalanlar: %35’ine
  • 10 Yıl Kalanlar: %60’ına
  • Emeklilik, Vefat veya Maluliyet: %100’üne hak kazanıyor.

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