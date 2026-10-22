BES'te '79 Bin 272 TL' için son günler! 15 Kasım detayına dikkat: Paranızdan olmayın

NAKİT ÖDEMELERDE 31 ARALIK FIRSATI

Nakit ödeme yapacak katılımcılar için takvim biraz daha esnek. Emeklilik şirketleriyle teyit edilmek şartıyla nakit ödemeler 31 Aralık’a kadar değerlendirilebiliyor. Ancak paranın şirket hesabına geçtiği valör tarihinin kontrol edilmesi hayati önem taşıyor.