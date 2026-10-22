BES'te '79 Bin 272 TL' için son günler! 15 Kasım detayına dikkat: Paranızdan olmayın

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İstanbul
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) 2026 yılı sonu yaklaşırken, rekor devlet katkısından yararlanmak isteyenler için kritik geri sayım başladı. Yıllık azami limit olan 79 bin 272 TL'lik devlet desteğini almak isteyen katılımcıların, ödeme yöntemi ve bloke süreleri nedeniyle işlem tarihlerine dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle kredi kartı ödemelerinde 15 Kasım uyarısı öne çıkıyor.
Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 2026 yılında uygulanan yüzde 20’lik devlet katkısının üst sınırından faydalanmak isteyenlerin yıllık toplam 396 bin 360 TL katkı payı yatırması gerekiyor.
Yıllık brüt asgari ücret toplamına denk gelen bu ödemeyi tamamlayan katılımcılar, devletten tam 79 bin 272 TL azami destek alma hakkı kazanıyor.
Yıl sonuna kadar limitini tamamlamak isteyenler için en kritik detay ödeme yöntemi. BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, kredi kartı ödemelerindeki 45 güne varan bloke süresine dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:
Nakit ödeme yapacak katılımcılar için takvim biraz daha esnek. Emeklilik şirketleriyle teyit edilmek şartıyla nakit ödemeler 31 Aralık’a kadar değerlendirilebiliyor. Ancak paranın şirket hesabına geçtiği valör tarihinin kontrol edilmesi hayati önem taşıyor.
Devlet katkısı limitiyle ilgili bilinen en büyük yanlışlardan biri de sözleşme sayısı.
Devlet katkısı hesabındaki tutarlar, sistemde kalış süresine göre kademeli olarak hak ediliyor: