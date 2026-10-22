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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:10

ABD petrol stoklarında sert düşüş

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin yaptığı açıklamaya göre ABD ticari ham petrol stokları, geçen hafta piyasa beklentilerinin üzerinde bir düşüş göstererek yaklaşık 3 milyon 100 bin varil azaldı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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ABD petrol stoklarında sert düşüş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:10

Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 100 bin varil azalışla 412 milyon 500 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 100 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 300 bin varil azalarak 282 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi. Bu dönemde ABD'nin stokları, 3 milyon varil azalışla 205 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

ABD petrol stoklarında sert düşüş

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 10-16 Ekim haftasında 410 bin varil azalarak 13 milyon 269 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 291 bin varil azalışla 5 milyon 758 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 128 bin varil düşüşle 3 milyon 442 bin varil oldu.

EIA'nın ekim ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 870 bin varil, gelecek yıl ise 14 milyon 300 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

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ETİKETLER
#ABD
#petrol
#benzin
#Abd Enerji Enformasyon İdaresi
#Kısa Dönem Enerji Görünümü
#Ekonomi
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