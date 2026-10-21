Emekliye ek zam sinyali! Emin Yılmaz'dan yüzde 66'lık artış için kritik açıklama

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bütçe teklifinde SGK’ya ayrılan kaynağın artırılması gündem olurken, bu artışın emekliler için ek zam anlamına gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Mali müşavir ve sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz, bütçedeki rakamlar ve milyonlarca emeklinin merakla beklediği detaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2027 yılı bütçe teklifinin harcama kalemleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ayrılan kaynak dikkat çekti. SGK’ya aktarılan kaynağın yaklaşık üçte iki oranında artırılması ne anlama geliyor?
Katıldığı bir yayında konuşan Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, “Bütçeden SGK’ya yapılacak transferlerin yüzde 66 oranında artırılması, hükümetin 2027’de emekliyi enflasyona ezdirmeme ve enflasyon farkının üzerine ek bir refah payı verme hazırlığı olarak okunabilir mi?” sorusuna cevap verdi.
“Tabii ki okunabilir ama ilk önce bir takvime göz atmak lazım. Sosyal güvenlikle ilgili görüşmeler 3 Kasım’da, Hazine Bakanlığının görüşmeleri ise 5 Kasım’da değerlendirilecek. Burada bütçe rakamlarına bakıldığında genel bütçede yüzde 38,7’lik bir artış var. Sosyal güvenlik kaleminde ise yüzde 66’lık bir artış görülüyor. Genel bütçe rakamı 27,3 trilyon, harcama kısmı ise 23,4 trilyon üzerinden değerlendiriliyor.”
Devamında Emin Yılmaz, yüzde 66’lık artışın neye işaret edebileceğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Buradaki yüzde 66’lık artış neye işaret olabilir? Sizin de belirttiğiniz gibi bu, emekli maaşlarına da bir artış sağlayabilir. Çünkü bununla ilgili özellikle sosyal güvenlik harcamalarının nereye gittiğine şöyle bir bakarsak, burada Sosyal Güvenlik Kurumunun emekli maaşlarına ek zam, sosyal destekler, hatta sigorta prim teşvikleri ve destekler şeklinde değerlendirmeler yapılıyor.
Biraz daha açacak olursak, sizin de bildiğiniz gibi genel sağlık sigortası borcu olanlar, her sene borçları olsa bile devlet hastanelerine ve şehir hastanelerine giderek ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyor. İşte bunlar kurum üzerinden finanse ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun işverenlere verdiği 16 ayrı teşvik de aynı şekilde bu kaynaktan karşılanıyor.
Asgari ücret desteği var. Asgari ücret desteği kapsamında, bugün itibarıyla gelir vergisinin en alt diliminde kalan işçimizin 4 bin 211 lira 25 kuruşluk gelir vergisi ile 250 lira 69 kuruşluk damga vergisi, 2022’den bu yana alınmıyor. İşte burası da bütçeden karşılanıyor.
Aynı şekilde yılbaşında vatandaşlık maaşını defalarca konuştuk. Eğer buradaki süreç hızlanır ve her aileye en az asgari ücret düzeyinde bir para girmesine yönelik destek verilirse, onun kaynağı da buradan sağlanacak.”
Öte yandan Yılmaz, emeklilerin, asgari ücretlilerin ve memurların bütçeden yapılabilecek düzenlemeleri merakla beklediğini belirterek şunları söyledi:
“Ama en çok da emeklilerimiz merak ediyor. Emeklilerimiz, asgari ücretlilerimiz, keza memurlarımız... Buradaki bütçe üzerinden bunların da sağlanacağını tahmin ediyoruz. Ancak bütçe Meclise gelip görüşmeler yapıldıktan ve rakamlar tam olarak netleştikten sonra biraz daha somut şeyler söyleyebiliriz.”
“Yüzde 66’lık bu artış, ocak ayında en düşük emekli maaşında beklentilerin üzerinde bir artış yapılacağının veya kök maaş sorununa kalıcı bir neşter vurulacağının işareti olabilir mi?” sorusuna cevap veren Emin Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:
“Olabilir. Biz hesaplamaları gün aşırı yapıyoruz. Bununla alakalı olarak bu yıl sonundaki enflasyonu, Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi üzerinden yüzde 29,60 olarak değerlendirdik. Buna göre yılbaşında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10,08, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8,02 oranında artış söz konusu olabilir.
|Kategori
|Beklenti / Artış Oranı (%)
|Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi (TCMB Anketi)
|%29,60
|SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Tahmini Zam Oranı
|%10,08
|Memur ve Memur Emeklisi Tahmini Zam Oranı
|%8,02
Ama bütçenin buradaki çıkışı vasıtasıyla ekstra bir seyyanen zam, ekstra bir ödenek, ek ödeme şeklinde de bunu değerlendirebiliriz. İlerleyen dönemlerde bütçe rakamları tam olarak netleştiği takdirde biraz daha somut şekilde konuşacağız.
Çünkü bu, 2027 bütçesi. 2027 Ocak’ta bir emeklimiz zam alacak. Ardından 2027 Haziran ayının enflasyon verileri netleştikten sonra temmuz ayında yeniden zam alacak. Her iki dönem için de bu ihtimal konuşulabilir. Dolayısıyla bütçe Meclise geldikten sonra biraz daha somut ifadelerle bunu anlatabileceğiz.”
Emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla gündeme gelen kira, doğal gaz, elektrik ve ulaşım desteği gibi ek sosyal paketlerin de bütçedeki artış kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusuna “Çok doğru. Yine kurum bünyesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları var. Aile ve Çalışma Bakanlığı bünyesi üzerinden de ek sosyal destekler veriliyor. Buradaki sosyal desteklere bakıldığı zaman 44’ün üzerinde sosyal destek bulunuyor.
Bu sosyal desteklerin artış oranları hep memur maaş katsayısı üzerinden değerlendiriliyor. Dolayısıyla bütçe üzerinden harcamalar yapılacağından, buradaki artışı o alana da yorabiliriz.
Çünkü bu yılı Sayın Cumhurbaşkanı ‘Aile Yılı’ olarak nitelendirmişti. Aile kutsal bir dinamik, kutsal bir yapı olduğu için ailelerin darda kalmaması, özellikle ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesi önemli. Vatandaşlık maaşıyla ilgili kanun teklifi de netleştiği zaman rakamları daha somut bir şekilde söyleyebiliriz.”