Emekliye ek zam sinyali! Emin Yılmaz'dan yüzde 66'lık artış için kritik açıklama

Devamında Emin Yılmaz, yüzde 66’lık artışın neye işaret edebileceğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Buradaki yüzde 66’lık artış neye işaret olabilir? Sizin de belirttiğiniz gibi bu, emekli maaşlarına da bir artış sağlayabilir. Çünkü bununla ilgili özellikle sosyal güvenlik harcamalarının nereye gittiğine şöyle bir bakarsak, burada Sosyal Güvenlik Kurumunun emekli maaşlarına ek zam, sosyal destekler, hatta sigorta prim teşvikleri ve destekler şeklinde değerlendirmeler yapılıyor.

