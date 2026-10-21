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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 17:33

Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Ekonomist Sefer Humar'dan çarpıcı tahmin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Piyasalar 200 baz puanlık indirim beklentisinde. Peki Merkez Bankası'nın kararı ne yönde olacak? Ekonomist Dr. Sefer Humar, faiz kararı tahminini, piyasalar üzerindeki etkisini Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a değerlendirdi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Ekonomist Sefer Humar'dan çarpıcı tahmin
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 17:33

’nın öncesinde piyasalar 200 baz puanlık indirimi fiyatlamaya başlarken, Ekonomist Dr. Sefer Humar’dan dikkat çeken bir tahmin geldi. Faiz indiriminin büyüklüğünden çok enflasyonla mücadelede izlenecek yolun belirleyici olacağını vurgulayan Humar, olası kararın piyasalar üzerindeki etkilerini Tgrthaber.com Özel Haber Şefi ’a değerlendirdi. Humar, piyasaların yönünü belirleyecek asıl unsurun enflasyonda kalıcı düşüş ve Merkez Bankası’nın vereceği mesajlar olacağını vurguladı.

HABERİN ÖZETİ

Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Ekonomist Sefer Humar'dan çarpıcı tahmin

Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Ekonomist Dr. Sefer Humar, Merkez Bankası'nın faiz kararının büyüklüğünden çok enflasyonla mücadelede izlenecek yolun ve verilecek mesajların piyasalar üzerindeki etkisini değerlendiriyor.
Dr. Sefer Humar, Merkez Bankası'nın bu toplantıda 100 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesinin daha olası olduğunu düşünüyor.
Piyasaların, gerçekleşecek faiz kararının yanı sıra Merkez Bankası'nın karar metnini, enflasyon değerlendirmesini ve gelecek döneme yönelik mesajlarını da dikkate alacağını belirtiyor.
Faiz indirimlerinin yalnızca ekonomik faaliyeti destekleyen bir adım olarak değil, fiyat istikrarı hedefiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Borsa İstanbul açısından faiz indirimlerinin finansman maliyetlerinin azalması ve yatırımcıların alternatif getiri arayışının değişmesi üzerinden destekleyici olabileceğini ancak tüm hisselerin aynı ölçüde etkilenmeyeceğini ifade ediyor.
Döviz piyasasında faiz kararını tek başına değil, rezervler, sermaye hareketleri, dış finansman ihtiyacı ve Türk lirasına duyulan güvenle birlikte ele almak gerektiğini söylüyor.
Piyasaların asıl yönünü belirleyecek unsurun faiz indirimlerinin hızından çok, enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanıp sağlanamayacağı olacağını öngörüyor.
Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Ekonomist Sefer Humar'dan çarpıcı tahmin

Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin beklentiniz nedir?

Ekonomist Dr. Sefer Humar: Şahsi kanaatim, Merkez Bankası’nın bu toplantıda 100 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesinin daha olası olduğu yönünde. Piyasalarda 200 baz puanlık bir indirim beklentisinin de fiyatlanmaya başladığını görüyoruz. Ancak ben kararın büyüklüğünden çok, mevcut ekonomik koşulların ne ölçüde bir indirime imkân verdiğine ve Merkez Bankası’nın nasıl bir yol haritası ortaya koyacağına odaklanıyorum.

Enflasyonla mücadelede henüz yolun sonuna gelmiş değiliz. Fiyat artışlarında dönemsel gerilemeler yaşansa da enflasyonun yeniden hızlanma riski göz ardı edilmemeli. Özellikle hizmet fiyatlarındaki katılık, kira ve gıda maliyetleri, enerji fiyatlarındaki hareketlilik ve beklentiler, para politikasının hareket alanını belirleyen temel unsurlar. Dolayısıyla faiz indirimlerinin yalnızca ekonomik faaliyeti destekleyen bir adım olarak değil, fiyat istikrarı hedefiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü önemli olan faizin düşmesi değil, faizler düşerken enflasyonla mücadelede elde edilen kazanımların korunabilmesidir.

Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Ekonomist Sefer Humar'dan çarpıcı tahmin

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME YÖNELİK MESAJLAR ÖNEMLİ

Faiz indirimi piyasaları nasıl etkiler?

Ekonomist Dr. Sefer Humar: Piyasalar açısından baktığımızda, 100 baz puanlık bir indirim gerçekleşirse ve daha yüksek bir indirim beklentisi fiyatlanmışsa ilk aşamada bir miktar hayal kırıklığı yaşanabilir. Ancak bu tepkinin kalıcı olup olmayacağını yalnızca faiz kararı belirlemez. Merkez Bankası’nın karar metni, görünümüne ilişkin değerlendirmesi ve önümüzdeki döneme yönelik mesajları da son derece önemli olacaktır. Piyasalar sadece bugünkü kararı değil, yarının nasıl şekilleneceğini de fiyatlar.

Borsa İstanbul açısından faiz indirimleri, zaman içerisinde finansman maliyetlerinin azalması ve yatırımcıların alternatif getiri arayışının değişmesi üzerinden destekleyici olabilir. Ancak burada bütün hisselerin aynı ölçüde olumlu etkileneceğini düşünmek doğru olmaz. Şirketlerin borçluluk yapısı, kârlılığı, nakit akışı ve büyüme potansiyeli belirleyici olmaya devam edecektir. Döviz piyasasında ise faiz kararını tek başına değerlendirmek yerine rezervleri, sermaye hareketlerini, dış finansman ihtiyacını ve Türk lirasına duyulan güveni birlikte ele almak gerekir.

Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Ekonomist Sefer Humar'dan çarpıcı tahmin

Türkiye ekonomisinin güçlü yönlerini de bu değerlendirmeden ayrı tutmamak gerekiyor. Bankacılık sistemimizin kurumsal altyapısı, risk yönetimi tecrübesi ve finansal piyasalarımızın gelişmişliği önemli avantajlarımız arasında. Üretim kapasitemiz, girişimcilik kültürümüz ve stratejik coğrafi konumumuz da doğru politikalarla desteklendiğinde ciddi bir büyüme potansiyeli sunuyor. Elbette bu güçlü yönler, enflasyonla mücadele ve finansal istikrar konusundaki hassasiyetleri ortadan kaldırmıyor; aksine bu potansiyeli kalıcı refaha dönüştürmek için öngörülebilir ve tutarlı bir ekonomi politikasını daha değerli hâle getiriyor.

100 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Benim beklentim, Merkez Bankası’nın temkinli hareket ederek 100 baz puanlık bir indirimle ilerlemesi yönünde. Bununla birlikte, önümüzdeki dönemde piyasaların asıl yönünü belirleyecek unsurun faiz indirimlerinin hızından çok, enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanıp sağlanamayacağı olacağını düşünüyorum. Çünkü ekonomik güven, yalnızca faizlerin düşmesiyle değil, fiyatların istikrara kavuşacağına ilişkin inancın güçlenmesiyle oluşur.

Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Ekonomist Sefer Humar'dan çarpıcı tahmin

Ez cümle, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte, faiz indirimi piyasalar için bir fırsat oluşturabilir; ancak bu fırsatın kalıcı bir ekonomik iyileşmeye dönüşmesi için enflasyonla mücadelede kararlılığın korunması gerekiyor. Türkiye’nin potansiyeli yüksek. Önemli olan, kısa vadeli piyasa beklentileriyle uzun vadeli ekonomik hedefler arasında doğru dengeyi kurabilmek. Bence önümüzdeki dönemin temel meselesi de tam olarak bu olacak.

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#enflasyon
#merkez bankası
#faiz kararı
#Bengü Sarıkuş
#Dr Sefer Humar
#Ekonomi
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