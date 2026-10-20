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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 11:36

Emekli ocak zammında 30 bin lira sürprizi! Muhammed Bayram'dan refah payı sinyali

Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için dikkat çeken tahmin geldi! Ekonomist Muhammed Bayram, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 30 bin TL'ye çıkarılabileceğini belirtti. Bayram ayrıca 60-65 yaş ve üzerindeki emekliler için de sürpriz artış beklentisini açıkladı.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Emekli ocak zammında 30 bin lira sürprizi! Muhammed Bayram'dan refah payı sinyali
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 11:36

Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için hesaplamalar devam ediyor. Ekonomist Muhammed Bayram, Özel Haber Şefi 'a ocak zammına ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu.

’nın yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,63’e yükselmesinin ardından ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,1, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 8 zam öngören Bayram, en düşük emekli maaşının 30 bin TL’ye çıkarılabileceğini belirtti. Bayram, 60-65 yaş ve üzerindeki emekliler için de sürpriz bir artış yapılabileceğini ifade etti.

Emekli ocak zammında 30 bin lira sürprizi! Muhammed Bayram'dan refah payı sinyali

Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63 oldu. Ocak ayında en düşük emekli maaşı kaç liraya çıkabilir?

Ekonomist Muhammed Bayram: Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,63’e yükselmesiyle birlikte ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 10,1, memur ve memur emeklilerinin ise yaklaşık yüzde 8 oranında zam almasını bekliyoruz.

Bu senaryoda en düşük emekli aylığının da aynı oranda artırılması hâlinde yaklaşık 25 bin 925 TL seviyesine ulaşması mümkün. Ancak bu tutarın artırılması için ayrıca yasal düzenleme gerekiyor.

Gösterge / KalemOran / TutarAçıklama
TCMB Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi%29,63Piyasa Katılımcıları Anketi
SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Tahmini Zammı~%10,1Ocak ayı beklentisi
Memur ve Memur Emeklisi Tahmini Zammı~%8Ocak ayı beklentisi
Olası En Düşük Emekli Maaşı~25.925 TLAynı oranda artırılması ve yasal düzenleme yapılması halinde

SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından bakarsak, bugün itibarıyla oluşan zam oranı nedir?

Ekonomist Muhammed Bayram: Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10,1 oranında bir zam öngörüyoruz. Ancak kesin zam oranları, yılın son üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.

Emekli ocak zammında 30 bin lira sürprizi! Muhammed Bayram'dan refah payı sinyali

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM GELEBİLİR

Memur ve memur emeklilerinde ocak zammı öngörünüz nedir? Kalem kalem rakam verir misiniz?

Ekonomist Muhammed Bayram: Memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 8 oranında zam öngörüyoruz. Bu senaryoda en düşük memur maaşının yaklaşık 75 bin 850 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 50 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Bu hesaplamalar refah payı veya ilave seyyanen artış içermiyor. Ancak benim tahminim, bu oranlardan daha yüksek bir artış yapılması yönünde. Refah payı ilavesi veya seyyanen zamla birlikte maaşların daha yüksek bir seviyeye çıkarılabileceğini düşünüyorum.

Özellikle 57 ay sonra enflasyonun yüzde 30’un altına gerilemesi önemli. Vatandaş, emekli, memur ve çalışan artık kazandığı paranın cebinde kalmasını, enflasyon karşısında erimemesini ve alım gücünü korumasını istiyor.

Bunun için de geçmiş altı aylık enflasyon farkının karşılanması ve üzerine refah payı ilave edilmesi gerekiyor. Böylece altı aylık enflasyon nedeniyle oluşan kayıplar telafi edilerek maaşlar güncel hâle gelecek, refah payı artışıyla birlikte vatandaş alım gücündeki iyileşmeyi daha rahat hissedecektir.

Emekli ocak zammında 30 bin lira sürprizi! Muhammed Bayram'dan refah payı sinyali

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI MÜJDESİ

Peki, en düşük emekli ve memur maaşları için beklentiniz nedir?

Ekonomist Muhammed Bayram: En düşük emekli maaşının en az 30 bin TL olmasını bekliyorum. En düşük memur maaşı ve en düşük memur emeklisi aylığının ise hesaplanan yüzde 8’lik enflasyon farkı yerine, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranına eşitlenmesini, yani yüzde 10 ila 12 aralığında bir artış yapılmasını bekliyorum.

Burada pozitif ayrışan kesimin en düşük emekli aylığı olacağını düşünüyorum.

Hatta 60 ila 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara çok sürpriz bir şekilde ek maaş artışı yapılabileceğini de düşünüyorum. Yani 60 ila 65 yaş üzerindekiler için en düşük emekli maaşının 30 bin TL’den daha yüksek bir rakam olarak belirlenmesi ihtimalini yüksek görüyorum.

Kategori / KesimBeklenti / Öngörülen ArtışAçıklama / Detay
En Düşük Emekli MaaşıEn az 30.000 TLPozitif ayrışması beklenen kesim.
60-65 Yaş ve Üzeri Emekliler30.000 TL üzeriSürpriz ek maaş artışı ihtimali yüksek.
En Düşük Memur Maaşı%10 - %12 artış%8 enflasyon farkı yerine SSK/Bağ-Kur oranına eşitlenme beklentisi.
En Düşük Memur Emeklisi Aylığı%10 - %12 artış%8 enflasyon farkı yerine SSK/Bağ-Kur oranına eşitlenme beklentisi.
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#merkez bankası
#ssk
#Muhammed Bayram
#Tgrthaber.com
#Bengü Sarıkuş
#Ekonomi
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