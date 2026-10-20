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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 11:06

Fransa’daki isyan Avrupa ekonomisini tehdit ediyor: Necmettin Batırel etkilenen sektörleri açıkladı

Fransa’da öğrencilerin protestolarıyla başlayan isyan, ekonomik kriz ve hayat pahalılığı tepkileriyle büyüyerek Avrupa’ya yayıldı. Ekonomist Necmettin Batırel, olayların Avrupa ekonomisi, finans piyasaları ve ticaret üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Fransa’daki isyan Avrupa ekonomisini tehdit ediyor: Necmettin Batırel etkilenen sektörleri açıkladı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 11:06

’da eğitim protestolarıyla başlayan olaylar, hayat pahalılığı tepkileriyle büyüyerek Avrupa’ya yayıldı.Ekonomist , Fransa’da başlayan ve kısa sürede Avrupa’nın farklı ülkelerine yayılan isyanların ekonomik etkilerini Tgrthaber.com Özel Haber Şefi ’a değerlendirdi. Batırel, hayat pahalılığı ve artan ekonomik sorunlarla büyüyen olayların Avrupa piyasaları, ticaret ve ekonomik büyüme üzerindeki olası sonuçlarına dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Fransa’daki isyan Avrupa ekonomisini tehdit ediyor: Necmettin Batırel etkilenen sektörleri açıkladı

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Fransa'da eğitim protestolarıyla başlayıp hayat pahalılığı tepkileriyle büyüyen ve Avrupa'ya yayılan olayların ekonomik etkileri değerlendirildi.
Fransa'da başlayan ve İtalya, Belçika, İspanya, Portekiz ve Arnavutluk'a yayılan olaylar, Avrupa ekonomisi üzerinde ciddi riskler oluşturuyor.
Olaylar nedeniyle Fransa'nın CAC 40 endeksi ile Stoxx Europe 600, DAX 40 ve FTSE 100 gibi majör Avrupa endeksleri negatif seyretti.
Fransa merkezli perakende, lüks tüketim ve lojistik şirketlerinin hisselerinde sert düşüşler yaşandı.
Fransa'nın kamu borcunun 3,5 trilyon avroyu aşması ve bütçe açığının AB limitlerinin üzerinde olması, kemer sıkma politikalarını imkansızlaştırdı.
Olaylar sırasında otoyolların bloke edilmesi, rafineri grevleri ve taşımacılık sektöründeki aksamalar, komşu ülkelerin fabrikalarına ham madde akışını yavaşlatarak lojistik maliyetlerini artırıyor.
Fransa'daki kriz, Avrupa'nın mali disiplinini, avronun istikrarını ve bölgenin ekonomik büyüme beklentilerini aşağı çeken yapısal bir risk haline geldi.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Ekonomist Necmettin Batırel, Fransa’da eğitim sistemindeki sorunlara yönelik protestolarla başlayan ve kısa sürede farklı toplumsal kesimlerin katılımıyla büyüyen olayların Avrupa ekonomisi üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.

Fransa’daki isyan Avrupa ekonomisini tehdit ediyor: Necmettin Batırel etkilenen sektörleri açıkladı

Fransa’da Eylül 2026’da Paris’in banliyölerindeki liselerde başlayan protestolar, kısa sürede , , İspanya, Portekiz ve Arnavutluk’a yayıldı. Öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar, bakımsız okul binaları ve altyapı sorunları nedeniyle sokağa çıkan öğrencilerin tepkisi, polisin müdahalesi ve yaşanan ağır yaralanmaların ardından büyüdü.

Ekonomik sıkıntıların da etkisiyle genişleyen eylemlere işçiler, sendikalar ve çiftçiler de destek verdi. Enflasyon ile akaryakıt, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışa yönelik tepkiler, ülkede geçmişte etkili olan Sarı Yelekliler hareketini yeniden gündeme taşıdı.

Fransa’daki isyan Avrupa ekonomisini tehdit ediyor: Necmettin Batırel etkilenen sektörleri açıkladı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olayların büyümesi üzerine Fransa hükümeti güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Lille’in de aralarında bulunduğu dört şehirde saat 20.00 ile 06.00 arasında iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bazı kentlerde gösteriler yasaklanırken, kamu binaları ve iş yerlerinin korunmasına yönelik tedbirler artırıldı.

İçişleri Bakanı Laurent Nuñez’in bazı şehirlerde kontrolün kaybedildiğini kabul ettiği olaylarda, hafta sonu yaşanan şiddet nedeniyle 2 bin 400’den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Paris’te şiddet olaylarını ve kamera kayıtlarını incelemek üzere 200 müfettişten oluşan özel bir ekip kuruldu. Hükümet ayrıca okullara 3 bin ek sözleşmeli öğretmen atanacağını duyurdu.

19. yüzyıl belediye binası tamamen yanarak çatısı çöktü. Çatışmalarda 1.000'e yakın polis ve güvenlik görevlisi yaralandı; göstericilerden de elini kaybedenler dahil çok sayıda ağır yaralı bulunuyor ve en az iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa'da patlak veren kitlesel isyanlar ve sokak olayları, Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomisinde yaşandığı için Avro Bölgesi ve genel Avrupa ekonomisi üzerinde ciddi bir domino etkisi meydana getiriyor. Olayların ardından sadece Fransa'nın CAC 40 endeksi değil, Avrupa genelini kapsayan Stoxx Europe 600, DAX 40 (Almanya) ve FTSE 100 (İngiltere) gibi majör endeksler de negatif seyre geçti.

Fransa’daki isyan Avrupa ekonomisini tehdit ediyor: Necmettin Batırel etkilenen sektörleri açıkladı

HİSSELERDE SERT DÜŞÜŞ

Batırel, özellikle Fransa merkezli çok uluslu perakende, lüks tüketim ve lojistik şirketlerinin hisselerinde sert düşüşler yaşandığının altını çizdi.

Batırel, "Fransa'nın kamu borcu 3,5 trilyon avroyu (GSYİH'nin %119'unu) aşmış durumda ve bütçe açığı AB limitlerinin çok üzerinde. Sokak olayları, hükümetin borçları dizginlemek için planladığı kemer sıkma politikalarını uygulamasını imkansızlaştırdı. Fransa, Avrupa içi ticaret rotalarının ve lojistik ağlarının merkezinde yer almaktadır. Olaylar sırasında otoyolların bloke edilmesi, rafineri grevleri ve taşımacılık sektöründeki aksamalar, komşu ülkelerin (Almanya, Belçika, İtalya, İspanya) fabrikalarına ham madde akışını yavaşlatmakta ve lojistik maliyetlerini arttıracak" şeklinde konuştu.

Uzman isim, "Fransa'daki kriz yalnızca yerel bir asayiş sorunu değil, Avrupa'nın mali disiplinini, ortak para birimi avronun istikrarını ve bölgenin ekonomik büyüme beklentilerini aşağı çeken yapısal bir risk haline geldi" ifadelerini ekledi.

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#fransa
#İtalya
#Belçika
#Bengü Sarıkuş
#Necmettin Batırel
#Ekonomi
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